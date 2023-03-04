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Очередная пресс-конференция правительства: Последовательно реализовать цели макроэкономической стабильности
Информируя об очередном заседании Правительства, Чан Ван Шон сообщил: члены Правительства пришли к единому мнению о том, что в социально-экономической ситуации за февраль и 2 первых месяца 2023 года в целом наблюдается тенденция восстановления, были достигнуты положительные результаты. Макроэкономика оставалась стабильной, инфляция контролировалась, основные балансы в основном были обеспечены. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в феврале вырос на 0,45% по сравнению с январем и на 0,97% по сравнению с декабрем 2022 года. Доходы государственного бюджета в феврале достигли 124,6 трлн донгов, накопленные за 2 месяца достигли 362,3 трлн донгов, увеличившись более чем на 10,6% по сравнению с тем же периодом. Экспорт в феврале составил 25,9 млрд долларов США, накопленный за 2 месяца достиг 49,4 млрд долларов США, импорт составил 46,2 млрд долларов США, положительное сальдо торгового баланса составило 2,82 млрд долларов США.
Основные отрасли продолжали стабильно развиваться, увеличилась посевная площадь (на 4,8%), продукция рыбного хозяйства увеличилась на 1,3%. Промышленное производство в феврале выросло на 5,1% по сравнению с январем, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в феврале достиг 51,2 пункта по сравнению с 47,4 пункта в январе, что показывало, что новые заказы могут снова увеличиться. Хорошо развивалась сфера услуг, общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг за 2 месяца увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом, количество международных туристов достигло 1,8 миллиона человек, что в 36,6 раза больше, чем за тот же период в 2022 году.
Относительно конкретных задач Чан Ван Шон сказал: На конференции премьер-министр заявил, что, в первую очередь, нужно сосредочить усилия на планирование, обеспечение качества и эффективности по девизу: в планировании должно иметь стратегическое видение, прорывное мышление, быть на шаг впереди, открывая новые возможности и пространства для развития. В то же время, ускорить освоение государственного инвестиционного капитала, оперативно и подробно распределить бюджетный план на 2023 год, строго управлять и ускорить ход выполнения ключевых проектов, особенно транспортных, усилить деятельность 6 рабочих групп, и решить трудности и проблемы на низовом уровне. Наряду с этим сосредоточить внимание на пересмотре и эффективной реализации Программы социально-экономического развития и восстановления и 3 национальных целевых программ, обеспечивая соблюдение нормативных требований, но не вызывая узких мест.
Кроме того, премьер-министр потребовал устранять трудности, содействовать развитию производства и бизнеса, создавать рабочие места и средства к существованию для людей, ускорить осуществление стратегических прорывов, приоритетно решить актуальные вопросы, которые поставила жизнь народа, устранить трудности для всех рынков, особенно для рынка недвижимости.