Очередная пресс-конференция правительства в марте 2022 года: 92,17% учеников вернулись в школу

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На очередной пресс-конференции правительства в марте 2022 года, которая состоялась вечером 4 апреля, заместитель министра Хоанг Минь Шон заявил, что в последнее время произошли позитивные изменения в эпидемической ситуации, в связи с чем в целом по стране 92,17% учеников вернулись в школу. Ученики начальных школ Ханоя вернутся в школу 6 апреля. Таким образом, общее количество учеников, вернувшихся в школу, увеличится до 97%.

Кроме этого, к 6 апреля все 63 провинции и города разрешили ученикам начальных классов ходить в школу, а решение по возобновлению очного дошкольного обучения будут выносить руководители города, исходя из эпидемической ситуации.

Что касается вопроса открытия туризма, то с 15 марта 2022 года количество иностранных гостей, прибывших во Вьетнаме, пока невелико.

Столкнувшись с этой ситуацией, Министерство культуры, спорта и туризма запустило группы решений. Во-первых, необходимо продолжать хорошо информировать о визовой, медицинской и иммиграционной политике, а также больше координировать работу с дипломатическими представительствами Вьетнама за рубежом, чтобы донести до иностранных туристов дополнительную информацию о политике открытия туризма во Вьетнаме.

«Мы добились хороших результатов в борьбе с пандемией и в лечении, поэтому нужна более открытая политика в отношении противоэпидемических мер для туристов, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности, приезжая во Вьетнам», — сказал заместитель министра культуры, спорта и туризма Доан Ван Виет



