Очередная пресс-конференция МИД: Ускорение поставок вакцин от COVID-19 для детей

Вакцинация против COVID-19 для учеников 6-го класса школы города Чиланг (Лангшон). Фото: Ань Туан/ВИА

Во второй половине дня 21 апреля на очередной пресс-конференции Министерства иностранных дел, посвященной ходу поставок вакцин от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет с целью скорейшего охвата населения прививками, пресс-секретарь Ле Тхи Тху Ханг сообщила, что в последнее время под непосредственным руководством премьер-министра Министерство иностранных дел тесно координировало свои действия с Министерством здравоохранения работать с COVAX и странами-партнерами и производитетлями вакцин с целью ускорения поставки вакцин для детей.

На сегодняшний день правительство Австралии обязалось поддержать Вьетнам 12,8 миллионами доз вакцины для детей, Вьетнам уже получил из этой страны 4,6 миллиона доз вакцины Mordena. Нидерланды также обязались поддержать 2 миллионами доз вакцины Moderna, Франция - 2 миллионами доз вакцины Pfizer, которая, как ожидается, будет доставлена во Вьетнам в апреле 2022 года.

Пресс-секретарь Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула: Министерство иностранных дел продолжает тесно координировать свои действия с Министерством здравоохранения, обсуждает с международными организациями и партнерами вопрос обеспечения источника вакцин, способствуя завершению плана вакцинации детей во втором квартале 2022 г. в соответствии с распоряжением правительства и желанием родителей о безопасном посещении школ.



