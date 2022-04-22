Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Очередная пресс-конференция МИД: Ускорение поставок вакцин от COVID-19 для детей

В последнее время под непосредственным руководством премьер-министра Министерство иностранных дел тесно координировало свои действия с Министерством здравоохранения работать с COVAX и странами-партнерами и производитетлями вакцин с целью ускорения поставки вакцин для детей.
  Вакцинация против COVID-19 для учеников 6-го класса школы города Чиланг (Лангшон). Фото: Ань Туан/ВИА  

Во второй половине дня 21 апреля на очередной пресс-конференции Министерства иностранных дел, посвященной ходу поставок вакцин от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет с целью скорейшего охвата населения прививками, пресс-секретарь Ле Тхи Тху Ханг сообщила, что в последнее время под непосредственным руководством премьер-министра Министерство иностранных дел тесно координировало свои действия с Министерством здравоохранения работать с COVAX и странами-партнерами и производитетлями вакцин с целью ускорения поставки вакцин для детей.

На сегодняшний день правительство Австралии обязалось поддержать Вьетнам 12,8 миллионами доз вакцины для детей, Вьетнам уже получил из этой страны 4,6 миллиона доз вакцины Mordena. Нидерланды также обязались поддержать 2 миллионами доз вакцины Moderna, Франция - 2 миллионами доз вакцины Pfizer, которая, как ожидается, будет доставлена во Вьетнам в апреле 2022 года.

Пресс-секретарь Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула: Министерство иностранных дел продолжает тесно координировать свои действия с Министерством здравоохранения, обсуждает с международными организациями и партнерами вопрос обеспечения источника вакцин, способствуя завершению плана вакцинации детей во втором квартале 2022 г. в соответствии с распоряжением правительства и желанием родителей о безопасном посещении школ.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Очередная пресс-конференция МИДа: премьер-министр Фам Минь Тьинь посетит с рабочим визтом США и ООН

Очередная пресс-конференция МИДа: премьер-министр Фам Минь Тьинь посетит с рабочим визтом США и ООН

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял приглашение президента США Джо Байдена и возглавит высокопоставленную вделегацию для участия в саммите, совершения рабочего визита в США и в ООН.
ПОДРОБНЕЕ

Top