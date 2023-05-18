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Очередная пресс-конференция МИД: Людям, выезжающим на работу за границу, нужно опасаться заманчивых обещаний

Правительство Вьетнама выступает за продвижение законной, безопасной и упорядоченной миграции, в то же время решительно борется с нелегальной миграцией, незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми. Днем 18 мая на очередной пресс-конференции МИД, поделившись информацией о спасении Филиппинами от принудительного труда более 1.000 человек, среди которых граждан Вьетнама, заместитель пресс-секретаря МИД Фам Тху Ханг сообщила, что следуя указаниям руководителей Министерства иностранных дел, посольство Вьетнама на Филиппинах тесно сотрудничает с филиппинскими властями, чтобы определить статус проживания рабочих, в то же время координирует предоставление информации местным властям для скорейшей выработки решения и расследовании дела, оперативно выполняя работы по защите граждан, обеспечению прав и интересов граждан Вьетнама.

Заместитель официального представителя Фам Тху Ханг в очередной раз подчеркнула, что правительство Вьетнама выступает за продвижение законной, безопасной и упорядоченной миграции, в то же время решительно борется с нелегальной миграцией, незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми.

«Министерство иностранных дел координирует свои действия с компетентными органами для усиления пропаганды, оберегая выезжающих за границу в поисках работы людей от заманчивых предложений, таких как высокооплачиваемая но легкая работа, не требующая диплома об образовании работы, чтобы они не стали жертвами трудовой эксплуатации в онлайн-казино, не проживали нелегально, не стали жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми», — посоветовала г-жа Фам Тху Ханг.

ВИА/ИЖВ

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