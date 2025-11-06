Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Очередная пресс-конференция МИД: Вьетнам решительно, строго и прозрачно пресекает ННН-промысел

Как активный, инициативный и ответственный член международного сообщества, Вьетнам всегда готов вместе со странами региона и мировым сообществом укреплять сотрудничество и обмен опытом в борьбе с незаконным промыслом, содействовать эффективному и устойчивому управлению рыболовством в соответствии с нормами международного права.
  По всей стране более 28 000 рыболовных судов оборудованы системами мониторинга VMS, что составляет свыше 99% от числа судов, обязанных установить их в соответствии с правилами. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 6 ноября на Очередной пресс-конференция Министерства иностранных дел (МИД), отвечая на вопрос корреспондента ВИА о усилиях Вьетнама по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом), представитель МИД Фам Тху Ханг заявила, что Вьетнама в отношении ННН-промысла последовательна и неоднократно озвучивалась. Вьетнам выступает за устойчивое развитие морской экономики, поддерживая устойчивое развитие рыболовной отрасли, используя структуру судов и плавсредств, соответствующую эксплуатационным возможностям водных ресурсов, и полностью соблюдая правила борьбы с ННН-промыслом.

В последнее время Вьетнам создал и совершенствовал эффективную систему законодательства в области рыболовства, одновременно реализуя комплекс мер по предотвращению и борьбе с ННН-промыслом, строго, открыто и прозрачно привлекая к ответственности всех нарушителей.

Недавно Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал и утвердил «План действий в рамках месяца решительных мер против ННН-промысла и в поддержку устойчивого развития рыбной отрасли Вьетнама». Компетентные органы и местные власти Вьетнама уже проводят и продолжат проводить постоянный контроль, информационно-просветительскую работу и применять конкретные меры, чтобы рыбаки строго соблюдали вьетнамское законодательство, уважали морские зоны других стран, определённые в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и другими международными конвенциями и соглашениями, к которым Вьетнам присоединился или является участником.

Фам Тху Ханг подчеркнула, что как активный, инициативный и ответственный член международного сообщества, Вьетнам всегда готов вместе со странами региона и мировым сообществом укреплять сотрудничество и обмен опытом в борьбе с незаконным промыслом, содействовать эффективному и устойчивому управлению рыболовством в соответствии с нормами международного права.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Последнее сообщение о тайфуне №13

Последнее сообщение о тайфуне №13

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, по состоянию на раннее утро 7 ноября ослабевший шторм №13 был понижен в категории с тропической депрессии до области пониженного давления на территории Южного Лаоса.
ПОДРОБНЕЕ

Top