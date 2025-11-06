НОВОСТИ
Очередная пресс-конференция МИД: Вьетнам решительно, строго и прозрачно пресекает ННН-промысел
В последнее время Вьетнам создал и совершенствовал эффективную систему законодательства в области рыболовства, одновременно реализуя комплекс мер по предотвращению и борьбе с ННН-промыслом, строго, открыто и прозрачно привлекая к ответственности всех нарушителей.
Недавно Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал и утвердил «План действий в рамках месяца решительных мер против ННН-промысла и в поддержку устойчивого развития рыбной отрасли Вьетнама». Компетентные органы и местные власти Вьетнама уже проводят и продолжат проводить постоянный контроль, информационно-просветительскую работу и применять конкретные меры, чтобы рыбаки строго соблюдали вьетнамское законодательство, уважали морские зоны других стран, определённые в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и другими международными конвенциями и соглашениями, к которым Вьетнам присоединился или является участником.
Фам Тху Ханг подчеркнула, что как активный, инициативный и ответственный член международного сообщества, Вьетнам всегда готов вместе со странами региона и мировым сообществом укреплять сотрудничество и обмен опытом в борьбе с незаконным промыслом, содействовать эффективному и устойчивому управлению рыболовством в соответствии с нормами международного права.