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НОВОСТИ

Очередная пресс-конференция МИД: Вьетнам приветствует инициативы по развитию региональных связей

Вьетнамско-китайские отношения дружбы сохраняют тенденцию развития, в том числе в рамках сотрудничества, соединяющего Вьетнам и Китай в целом и в рамках инициативы «Пояс и путь» в частности. Днем 14 сентября на очередной пресс-конференции МИД, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сотрудничество Вьетнама и Китая в рамках инициативы "Пояс и путь" в последние годы, официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг сообщила:

С 13 по 14 сентября министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг принял участие в 8-м саммите «Пояса и пути» в Гонконге (Китай).

Вьетнам приветствует инициативы по развитию региональных экономических связей и сотрудничества на основе обеспечения принципов равенства, сотрудничества и взаимной выгоды, взаимного уважения, соответствия с международным правом, Конвенцией ООН, стремясь внести вклад в общее развитие и процветание всех стран.

Вьетнамско-китайские отношения дружбы сохраняют тенденцию развития, в том числе в рамках сотрудничества, соединяющего Вьетнам и Китай в целом и в рамках инициативы «Пояс и путь» в частности.

Правительства двух стран подписали Меморандум о взаимопонимании для совместного продвижения соединения между вьетнамской программой «Два коридора, один пояс» и инициативой «Пояс и путь». На протяжении многих лет вьетнамский и китайский бизнес активно сотрудничают в транспортировке грузов по коридору, соединяющему город Чунцин (Китай), Вьетнам и некоторые страны АСЕАН и Вьетнам, Китай и Среднюю Азию и Европу.

«Вьетнам надеется, что инициатива «Пояс и путь» будет способствовать развитию экономических и региональных связей, поддержке стран в создании инфраструктуры и расширении рынков, сокращению разрыва в развитии между странами, предоставляя новые возможности бизнесу и людям в регионе и по всему миру», — сказала Фам Тху Ханг.

На последней встрече премьер-министра Фам Минь Тьиня и премьер-министра Китая Ли Цяна обе стороны договорились продолжать продвигать стратегическую связь и сотрудничество в строительстве высококачественного «Пояса и пути», укреплении автодорожного соединения, построении мультимодальной, высокоэффективной и прочной логистической системы, открывая новые возможности для бизнеса и людей двух стран, а также вносящая позитивный вклад в мир, стабильность и развитие, процветание региона и мира./

ВИА/ИЖВ

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