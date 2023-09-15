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Очередная пресс-конференция МИД: Вьетнам приветствует инициативы по развитию региональных связей
С 13 по 14 сентября министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг принял участие в 8-м саммите «Пояса и пути» в Гонконге (Китай).
Вьетнам приветствует инициативы по развитию региональных экономических связей и сотрудничества на основе обеспечения принципов равенства, сотрудничества и взаимной выгоды, взаимного уважения, соответствия с международным правом, Конвенцией ООН, стремясь внести вклад в общее развитие и процветание всех стран.
Вьетнамско-китайские отношения дружбы сохраняют тенденцию развития, в том числе в рамках сотрудничества, соединяющего Вьетнам и Китай в целом и в рамках инициативы «Пояс и путь» в частности.
Правительства двух стран подписали Меморандум о взаимопонимании для совместного продвижения соединения между вьетнамской программой «Два коридора, один пояс» и инициативой «Пояс и путь». На протяжении многих лет вьетнамский и китайский бизнес активно сотрудничают в транспортировке грузов по коридору, соединяющему город Чунцин (Китай), Вьетнам и некоторые страны АСЕАН и Вьетнам, Китай и Среднюю Азию и Европу.
«Вьетнам надеется, что инициатива «Пояс и путь» будет способствовать развитию экономических и региональных связей, поддержке стран в создании инфраструктуры и расширении рынков, сокращению разрыва в развитии между странами, предоставляя новые возможности бизнесу и людям в регионе и по всему миру», — сказала Фам Тху Ханг.
На последней встрече премьер-министра Фам Минь Тьиня и премьер-министра Китая Ли Цяна обе стороны договорились продолжать продвигать стратегическую связь и сотрудничество в строительстве высококачественного «Пояса и пути», укреплении автодорожного соединения, построении мультимодальной, высокоэффективной и прочной логистической системы, открывая новые возможности для бизнеса и людей двух стран, а также вносящая позитивный вклад в мир, стабильность и развитие, процветание региона и мира./