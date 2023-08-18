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НОВОСТИ

Очередная пресс-конференция МИД: Вьетнам отправит представителя на саммит БРИКС

Пройдут две конференции: конференция БРИКС-Африка и Диалог о расширении БРИКС. Вьетнам планирует отправить своих представителей на эти конференции. Днем 17 августа на очередной пресс-конференции МИД, отвечая на вопросы журналистов об отношениях между Вьетнамом и группой ведущих развивающихся экономик мира (БРИКС), официальный представитель МИД Фам Тху Ханг заявила:

«Как активный и ответственный член международного сообщества, последовательно реализующий внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы, многосторонности и диверсификации внешних связей, Вьетнам всегда готов участвовать и вносить активный вклад в глобальные и региональные многосторонние механизмы, организации и форумы. Как и другие страны в мире, Вьетнам заинтересован в ходе обсуждения расширения членства в Группе БРИКС.

По словам официального представителя МИД, на 15-м саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР, Вьетнам является одной из 71 стран, приглашенных страной-организатором ЮАР для участия.

Пройдут две конференции: конференция БРИКС-Африка и Диалог о расширении БРИКС. Вьетнам планирует отправить своих представителей на эти конференции.

ИЖВ/ВИА

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