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Очередная пресс-конференция МИД: Вьетнам всегда готов обсуждать с США вопросы, представляющие взаимный интерес
«Эти права закреплены в Конституции Вьетнама, Законе о вере и религии 2016 года и связанных с ним правовых документах, соблюдение которых на практике гарантируется», — сказала г-жа Фам Тху Ханг.
По словам г-жи Фам Тху Ханг, в американском годовом отчете о международной религиозной свободе за 2023 год, и в отчете о международной религиозной свободе за 2022 год Государственного департамента США, отмечается прогресс Вьетнама в продвижении религиозной свободы и упоминаются некоторые официальной информации вьетнамских госорганов, но все же выносили предвзятые суждения, основанные на непроверенной и недостоверной информации о реальном положении дел во Вьетнаме.
«Как мы неоднократно заявляли, Вьетнам всегда готов обсуждать с американской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, в духе откровенности, открытости и взаимного уважения по вопросам, по которым у двух сторон разные оценки, тем самым способствуя продвижению всестороннего партнерства между Вьетнамом и США», - подчеркнула заместитель пресс-секретаря МИД Фам Тху Ханг.