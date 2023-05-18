Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Очередная пресс-конференция МИД: Вьетнам всегда готов обсуждать с США вопросы, представляющие взаимный интерес

Вьетнам последовательно проводит политику уважения и гарантии права на свободу убеждений и религии, право исповедовать или не исповедовать религию, обеспечивает равенство и недискриминацию по признаку религии или убеждений, а также защищает деятельность религиозных организаций законом.
  Заместитель официального представителя МИД Фам Тху Ханг провела очередную майскую пресс-конференцию. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 18 мая на очередной пресс-конференции Министерства иностранных дел в ответ на вопрос корреспондента ВИА о реакции Вьетнама на отчет Госдепартамента США за 2022 год о свободе вероисповедания в мире от 15 мая 2023 г. и Годовой отчет о международной религиозной свободе за 2023 г. Комиссии Соединенных Штатов по международной религиозной свободе (USCIRF) заместитель официального представителя Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг подчеркнула, что как многоэтническая и многоконфессиональная страна, Вьетнам последовательно проводит политику уважения и гарантии права на свободу убеждений и религии, право исповедовать или не исповедовать религию, обеспечивает равенство и недискриминацию по признаку религии или убеждений, а также защищает деятельность религиозных организаций законом.

«Эти права закреплены в Конституции Вьетнама, Законе о вере и религии 2016 года и связанных с ним правовых документах, соблюдение которых на практике гарантируется», — сказала г-жа Фам Тху Ханг.

По словам г-жи Фам Тху Ханг, в американском годовом отчете о международной религиозной свободе за 2023 год, и в отчете о международной религиозной свободе за 2022 год Государственного департамента США, отмечается прогресс Вьетнама в продвижении религиозной свободы и упоминаются некоторые официальной информации вьетнамских госорганов, но все же выносили предвзятые суждения, основанные на непроверенной и недостоверной информации о реальном положении дел во Вьетнаме.

«Как мы неоднократно заявляли, Вьетнам всегда готов обсуждать с американской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, в духе откровенности, открытости и взаимного уважения по вопросам, по которым у двух сторон разные оценки, тем самым способствуя продвижению всестороннего партнерства между Вьетнамом и США», - подчеркнула заместитель пресс-секретаря МИД Фам Тху Ханг.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Награжденные премией фотоработы: бесценный актив вьетнамской революционной прессы

Награжденные премией фотоработы: бесценный актив вьетнамской революционной прессы

Утром 18 мая в Ханое Вьетнамское информационное агентство (ВИА) провело встречу с работавшими в ВИА фотокорреспондентами, удостоенными Премии Хо Ши Мина, государственной Премии в сфере литературы и искусств в 2022 году.
ПОДРОБНЕЕ

Top