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Очередная пресс-конференция МИД: Вся деятельность в Восточном море должна строго соответствовать международному праву
Вьетнам призывает все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность, серьезно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC), разрешать споры мирными средствами и вносить вклад в поддержание мира, стабильности и сотрудничества в Восточном море, подтвердил он.
Заместитель официального представителя МИД Вьетнама подчеркнул, что все действия и претензии в этих водах должны соответствовать нормам международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Далее он подчеркнул важность уважения суверенитета, суверенных прав и юрисдикции стран в соответствии с UNCLOS, воздержания от действий, которые ведут к эскалации напряженности, и обеспечения свободы судоходства и авиации без применения силы или угрозы силой.
Отвечая на вопросы о деятельности Китая и Филиппин в районе Сандикей, заместитель официального представителя МИД подтвердил, что «Вьетнам имеет достаточно правовых оснований и исторических свидетельств, чтобы подтвердить свой суверенитет над архипелагом Чыонгша в соответствии с международным правом, а также суверенитет, суверенные права и юрисдикцию над морскими зонами, определенными в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Направление вовлеченными сторонами людей на субъекты, находящиеся под суверенитетом Вьетнама, без разрешения Вьетнама, является актом нарушения суверенитета Вьетнама, который осложняет ситуацию и идет вразрез с Декларацией о поведении сторон в Восточном море, а также усилиями разных стран по проведению переговоров по Кодексу о правилах поведения сторон».
«Вьетнам требует от вовлеченных сторон уважать суверенитет Вьетнама над архипелагом Чыонгша, не предпринимать действий, осложняющих ситуацию, соблюдать международное право, серьезно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море, способствовать поддержанию мира и стабильности в этом районе», - отметил он. «Вьетнам также обязуется быть готовым работать с соответствующими сторонами над урегулированием территориальных споров в Восточном море, включая архипелаг Чыонгша, мирными средствами», - добавил он.