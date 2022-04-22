Очередная пресс-конференция МИДа: премьер-министр Фам Минь Тьинь посетит с рабочим визтом США и ООН

Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА

Во второй половине дня 21 апреля на очередной пресс-конференции МИД, отвечая на вопросы, связанные со Специальным саммитом АСЕАН-США, посвященным 45-летию установления двусторонних отношений, официальный представитель МИД Ле Тхи Тху Ханг заявила, что Специальный саммит АСЕАН-США по случаю 45-летия установления двусторонних отношений состоится с 12 по 13 мая 2022 года в Вашингтоне (США).

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял приглашение президента США Джо Байдена и возглавит высокопоставленную вделегацию для участия в саммите, совершения рабочего визита в США и в ООН.

По словам пресс-секретаря Ле Тхи Тху Ханг, Вьетнам активно готовится к участию премьер-министра Фам Минь Тьиня в специальном саммите АСЕАН-США, визиту в США и ООН. Процесс подготовки к Специальному саммиту АСЕАН-США проходит в соответствии с порядком и процедурами АСЕАН. В настоящий момент стороны активно завершают подготовку к этому важному событию. И АСЕАН, и США надеются на успешную организацию этого специального саммита.

Ле Тхи Тху Ханг отметила, что за 27 лет дипломатические отношения между Вьетнамом и США значительно продвинулись вперед на основе взаимной выгоды, уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, и политических институтов.

«Исходя из этого, мы рассчитываем и готовы сотрудничать с администрацией президента Джо Байдена для дальнейшего продвижения отношений между двумя странами углубленным, эффективным и устойчивым образом во имя мира и стабильности, сотрудничества и развития в регионе, а также во всем мире», — сказала пресс-секретарь Ле Тхи Тху Ханг.



