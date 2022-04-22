Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Очередная пресс-конференция МИДа: Вьетнам готов развивать двустороннюю торговлю с Китаем

Вьетнам готов поддерживать двустороннюю торговлю с Китаем в направлении стабильного, сбалансированного и устойчивого развития на благо обеих сторон, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг на очередной пресс-конференции 21 апреля.
  Официальный представитель МИДа Ле Тхи Тху Ханг. Фото: ВИА  

Комментируя запуск нескольких трансграничных железнодорожных маршрутов для перевозки грузов между Вьетнамом и Китаем, Ле Тхи Тху Ханг сообщила, что железнодорожные маршруты, соединяющие Вьетнам с китайскими провинциями Сычуань и Аньхой, открылись 15-16 апреля.

По ее словам, транснациональные железнодорожные перевозки безопасны и эффективны с точки зрения времени и затрат, добавив, что они помогут увеличить торговлю между двумя странами, а также позволят Вьетнаму выйти на другие зарубежные рынки.

Запуск железных дорог также будет соответствовать политике двух сторон по расширению связности в рамках инициативы «Два коридора, один пояс», являющейся частью инициативы «Один пояс, один путь».

Она также отметила, что Вьетнам и Китай остаются важными торговыми партнерами друг друга. В прошлом году общий объем двусторонней торговли достиг 165,9 млрд долларов, что на 24,6% больше, чем в 2020 году. В первом квартале 2022 года этот показатель составил 40,8 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 10,6%.


ВИА

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