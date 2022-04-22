Очередная конференция МИДа: Обеспечение безопасности вьетнамских граждан и юридических лиц в Украине

Радость возвращению на родину из конфликтных районов в Украине. Фото: ВИА

Во второй половине дня 21 апреля на очередной пресс-конференции МИД, посвященной защите граждан и имущества граждан Вьетнама в Украине, пресс-секретарь МИД Ле Тхи Тху Ханг подтвердила, что высшим приоритетом Партии и Государства Вьетнам является обеспечение безопасности и сохранности жизни, имущества, и законных интересов граждан и юридических лиц Вьетнама в Украине и смежных областях.

В этом духе, с момента возникновения напряженных событий в Украине, кроме выполнения работы по защите и эвакуации людей, следуя указаниям Министерства иностранных дел, посольство Вьетнама в Украине регулярно контактирует и обменивается с местными властями, предлагает осуществить необходимые меры по защите имущества вьетнамских граждан и бизнеса в Украине. Наряду с этим координирует действия с местными вьетнамскими ассоциациями и союзами, направляет сотрудника для защиты имущества людей в районах, где проживает много вьетнамцев, не допустив кражи и ущемления имуществ.

Ранее, согласно информации, предоставленной Министерством иностранных дел, по состоянию на 30 марта, по указанию руководства Партии и государства, Министерство иностранных дел совместно с ведомствами организовало безопасную эвакуацию вьетнамцев и членов их семей из Украины (около 5200 человек), организовало 6 рейсов, чтобы доставить на родину почти 1.700 человек, а также помогло выезду вьетнамцев из Украины домой коммерческими рейсами.



