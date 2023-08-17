НОВОСТИ
Оценка масштаба береговой эрозии в 5 провинциях района дельты реки Меконга
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Хоанг Хиеп сообщил, что в соответствии с распоряжением премьер-министра, с 15 по 17 августа Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов создало межотраслевую рабочую группу, в которую входят представители соответствующих министерств и ведомств, которая будет координировать свои действия с руководителями пяти упомянутых выше провинций для обследования, проведения инспекционной работы и разработки плана по борьбе с оползнями, защите безопасности жизни людей, их имущества, обеспечения нормализации производственного процесса и жизни людей, уменьшения опасности стихийных бедствий и представления премьер-министру для одобрения.
На конференции заместитель министра Нгуен Хоанг Хиеп заслушал все рекомендации и предложения по оказанию помощи в ликвидации неотложных оползней в населенных пунктах, подытожил их и представил на рассмотрение и утверждение премьер-министру. Решение этих проблем будет принято в кратчайшие сроки.
Заместитель министра отметил, что провинциям необходимо разработать осуществимый генеральный план борьбы с оползнями, на этой основе предложить долгосрочный и эффективный план восстановительных работ, переселить домохозяйства из опасных зон, также разумно переселить людей в безопасные места и внедрить технические решения для борьбы с оползнями.
В частности, провинциям региона дельты реки Меконга необходимо в срочном порядке разработать конкретные планы борьбы с оползнями, представлять их в компетентные органы для рассмотрения и утверждения до того, как их реализовать в соответствии с установленным законодательством порядком.
В результате обследования и фактического осмотра 11 участков, страдающих от береговой эрозии, в вышеуказанных населенных пунктах делегация единогласно предложила Премьер-министру руководить восстановительной работой на 6 участках. К ним относятся береговой участок у реки Лайхьеу (г. Нга-бэй, провинция Хаузянг), береговой участок в коммуне Хиептхань, город Зуиенхай (провинция Травинь), береговой участок в округе Бачи (провинция Бенчи), участок в районе Канзуок и участок в городе Киентхыонг (провинция Лонган), участок от моста Рач Мюон до района Дендо (провинция Тьензянг).