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Охрана морской среды как путь к устойчивому развитию туризма
К движению к туризму без отходов
В последние годы рост туристического потока в прибрежные районы вызвал негативные последствия, такие как загрязнение пластиковыми отходами, деградация коралловых рифов и нарушение экологического баланса. Загрязнение пластиковыми и неразлагаемыми отходами на вьетнамских пляжах стало серьёзной проблемой, угрожающей морскому биоразнообразию и здоровью местных сообществ. По оценке Института исследований развития туризма Вьетнама (ITDR), к 2030 году объём пластиковых отходов, оставляемых туристами, может утроиться по сравнению с 2019 годом — до 336 400 тонн в год.
Во Вьетнаме реализуется множество проектов по охране морской среды и восстановлению природных экосистем. В заливе Нячанг с 2015 года Институт океанографии совместно с международными организациями осуществляет проект по восстановлению коралловых рифов, в рамках которого удалось реабилитировать более 15 га повреждённых рифов. По данным отчёта, уровень выживаемости искусственно выращенных кораллов превышает 70%, что способствует восстановлению рыбных ресурсов и увеличению привлекательности дайвинга в этом регионе.
В морском заповеднике “Островок Чам” (Хойан) с 2009 года программа охраны морской среды осуществляется при тесном сотрудничестве местных властей, рыбаков и неправительственных организаций. Заповедник охватывает более 16 000 га морской акватории и стал успешным примером восстановления коралловых рифов, повышения экологического сознания населения и ограничения чрезмерного рыболовства. Ежегодно заповедник принимает более 200 000 туристов, принося доход около 30 миллионов долларов США и одновременно сохраняя природные ценности на долгосрочную перспективу.
Кроме того, регулярно проводятся кампании по уборке пляжей, такие как акция «Вместе за чистое море», организуемая GreenHub совместно с местными сообществами в Дананге, Куангнаме и Фуйене. Ежегодно тысячи волонтёров собирают тонны пластикового и другого мусора, тем самым снижая загрязнение и повышая осведомлённость общественности, что в свою очередь способствует устойчивому развитию морского туризма.
Совместные усилия по сокращению пластиковых отходов
8 июня этого года около 10 000 добровольцев по всей стране приняли участие в кампании «Действуем ради синего моря», организованной Фондом «За зелёное будущее» (принадлежит корпорации Vingroup), охватившей 28 провинций и городов. Всего за час было собрано 72 тонны мусора, очищено более 17 га побережья и устьев рек. Участники акции выразили гордость за то, что могут внести вклад в сохранение морей и островов Вьетнама, сделать их чище, красивее и устойчивее. Эти действия пробуждают чувство социальной ответственности и формируют новое экологическое мышление.
Важно отметить, что эффект от подобных акций не ограничивается моментом их проведения, а продолжает распространяться, оставляя долгосрочные ценности. Волонтёры, участвующие в защите окружающей среды, становятся «зелёными агентами» изменений, вдохновляя друзей, коллег и родных.
Помимо усилий властей и организаций, каждый турист также играет важную роль в охране морской среды. Жительница Ханоя Фи Тхай Ха, например, всегда старается избегать использования пластика и выбирает экологичные туры. Вместе с семьёй она не только подаёт детям пример правильного обращения с мусором, но и поощряет их участие в мероприятиях по уборке пляжей, организуемых турфирмами и местными властями.
Осознавая угрозу, которую несут пластиковые отходы для туризма, Вьетнам на протяжении многих лет принимает законодательные и политические меры по управлению отходами. Министерство культуры, спорта и туризма утвердило стандарты экологической ответственности для туристических объектов и услуг. Особое внимание уделяется снижению использования одноразового пластика и неразлагаемых пакетов: к 2025 году планируется полный отказ от них во всех туристических зонах и местах размещения.
Устойчивое развитие морского туризма — это не только задача туристической отрасли, но и обязанность каждого гражданина и путешественника. Защита природы и охрана морской среды требуют конкретных и решительных действий. Защищая окружающую среду сегодня, мы сохраняем ценные ресурсы и природную красоту Вьетнама для будущих поколений.