Охрана дикой фауны создаёт «зелёные» источники средств к существованию для Национального парка Бенен

Администрация Национального парка Бенен провинции Тханьхоа реализовала целый ряд научных тем и проектов по сохранению биоразнообразия диких и редких видов животных. К настоящему времени эти исследования позволили определить численность, видовой состав, ареалы обитания, а также угрозы сокращения популяций, на основе чего были выработаны решения по охране дикой фауны, особенно эндемичных и редких видов, занесённых в Красную книгу Вьетнама.

Тханьхоа сохраняет редкие виды обезьян макака в Национальном парке Бенен. Фото: ВИА



Ряд реализованных проектов уже дал практический эффект, помогая Национальному парку Бенен сохранять находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и одновременно привлекать туристов для развития экотуризма, тем самым создавая дополнительные рабочие места для местных жителей и способствуя сохранению биоразнообразия парка.

В Национальном парке Бенен реализованы многочисленные научно-технологические проекты по охране дикой фауны, в том числе проект по обследованию и оценке состояния грызунов и разработке плана сохранения и развития ряда видов, имеющих экономическую ценность (2022–2024 годы); комплексное исследование земноводных; тема «Изучение биологических особенностей, создание модели разведения и меры по сохранению и развитию мышиного оленя (2023–2026 годы)»; проект по обследованию, оценке состояния и сохранению макак рода Macaca в Национальном парке Бенен (2019–2022 годы) и другие.

По итогам проекта в дикой природе были зафиксированы три вида макак рода Macaca: шесть групп золотистых макак численностью 180 особей, три группы краснолицых макак (54 особи) и две группы серых макак (45 особей). Реализация проекта способствовала повышению осведомлённости населения буферной зоны, многие жители добровольно передают спасателям макак и других диких животных, тем самым внося вклад в сохранение редких видов.

Помимо проведения исследований и проектов по сохранению диких животных, в Центре охраны и развития дикой природы и Службе охраны лесной среды при Управлении национального парка Бенен лесничие организуют разведение и спасение 15 видов диких животных, включая множество редких видов, таких как краснолицые макаки, павлины и песчаные черепахи… Сразу после спасения и ухода за животными лесничие выпускают их обратно в естественную среду обитания. Кроме того, лесничие также разводят некоторые виды диких животных в целях сохранения и формирования устойчивых источников дохода для местного населения.

Заместитель директора Центра Чан Ван Хунг сообщил, что в настоящее время учреждение ухаживает и спасает 15 редких видов диких животных, переданных гражданами. После ухода и оценки их поведенческих навыков специалисты решают, возможно ли вернуть животных в дикую природу; при достаточных условиях они выпускаются в естественную среду.

Одновременно администрация Национального парка Бенен ведёт активную пропагандистскую работу, призывая население не заниматься незаконной охотой и участвовать в охране редких видов. Парк также привлекает международные организации к сотрудничеству в области охраны природы, научных исследований, спасения и реинтродукции диких животных.