Охрана всемирного наследия ради самоутверждения и устойчивого развития

Генеральный директор ЮНЕСКО назвала признание объектов культурного наследия Вьетнама доказательством важности, которую ЮНЕСКО и Вьетнам отмечают для развития ценностей наследия.

6 сентября в международном конференц-центре «Байдинь» в провинции Ниньбинь состоялась церемония празднования 50-летия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года на тему «Всемирное наследие ради самоутверждения и устойчивого развития». Организатором мероприятия выступило Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама совместно с Национальным комитетом Вьетнама по делам ЮНЕСКО и Народным комитетом провинции Ниньбинь.

В церемонии приняли участие член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ; секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа; член ЦК КПВ, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг; руководители Национального комитета Вьетнама по делам ЮНЕСКО, соответствующих ведомств страны и провинции Ниньбинь; а также постоянный представитель Вьетнама при ЮНЕСКО.

На мероприятии также присутствовали зарубежные гости: генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле; представитель Секретариата ЮНЕСКО; руководители Центра всемирного наследия (ЦВН), Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей» (ИКОМОС) и Международного совета музеев (ИКОМ); послы стран, которые имеют свои представительства во Вьетнаме, а также являются членами Комитета всемирного наследия и международных организаций; глава представительства ЮНЕСКО во Вьетнаме.

Выступая на церемонии празднования, министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг заявил, что 50 лет назад 16 ноября 1972 года на 17-й сессии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже была принята Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. С тех пор всего 194 государства мира ратифицировали эту конвенцию, став ее участниками.

Принятие Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, как считается, заложило прочный фундамент работы по охране наследия. Это единственная международная конвенция, которая предусматривает охрану культурного и природного наследия, имеет широкое влияние в обществе и применяется странами-участницами в целях охраны и управления объектами всемирного наследия.

В 1976 году Вьетнам стал членом ЮНЕСКО, а 19 ноября 1987 года официально ратифицировал Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. Как отмечает международное сообщество, Вьетнам является ответственным и авторитетным членом ЮНЕСКО, который строго выполняет положения данной конвенции.