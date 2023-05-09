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Оффшорная ветроэнергетика - главная тема GEOTEC HANOI 2023
Под девизом «Геотехника для устойчивого развития инфраструктуры» GEOTEC HANOI 2023 направлена на обмен опытом, современными решениями и технологиями в области геоинженерии для улучшения качества инфраструктур, способствуя социальному развитию.
По словам доктора Фама Куи Нгока, эксперта VPI, «Морская ветровая энергетика и прибрежная геотехника» является основной темой GEOTEC HANOI 2023, а также предметом беспокойства для предприятий в области энергетики, нефти и газа. Имея береговую линию протяженностью более 3.000 км, Вьетнам обладает большим потенциалом в области ветроэнергетики, особенно оффшорной. Многие наземные и прибрежные ветряные электростанции были разработаны и эксплуатируются в прибрежной зоне. Также были инициированы некоторые проекты морской ветроэнергетики. На конференции будут обсуждаться и обмениваться технологиями геотехнических/геофизических исследований и обработки данных, проектирования оснований для ветроэнергетических сооружений морских и прибрежных зон, представляющих интерес для инженеров-геотехников, геофизиков и специалистов.
Оргкомитет GEOTEC HANOI 2023 получил более 290 тезисов от более чем 800 авторов и авторских коллективов из 41 страны и региона мира. В котором много тезисов от ученых известных университетов США, Великобритании, Германии, Норвегии, Японии, Нидерландов, Южной Кореи. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: https://geotechn.vn/