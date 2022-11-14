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НОВОСТИ

Официальный представитель Таиланда: Вьетнам — важный партнер Таиланда в Юго-Восточной Азии

Вьетнам является очень важным партнером с точки зрения экономики, политики и стратегии не только для Таиланда, но и для всей Юго-Восточной Азии, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Таиланда Тани Санграт.
  Саммит АТЭС пройдет 18 и 19 ноября. Источник: Бангкокпост  
Он сделал это заявление в интервью ВИА на пресс-конференции министерства, на которой была представлена обновленная информация о подготовке Таиланда к 29-й встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Санграт отметил, что Таиланд в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая, в свою очередь, также является крупнейшим местом для инвестиций первого.

До пандемии COVID-19 Таиланд принял более 1 миллиона туристов из Вьетнама, поэтому Вьетнам также является крупным туристическим направлением и крупным источником иностранных посетителей в Таиланд, продолжил он.

Чиновник сказал, что Вьетнам является активным членом и важным экономическим партнером в АТЭС, и он также принимал встречи экономических лидеров АТЭС. Поэтому Таиланд, Вьетнам и другие члены АТЭС будут тесно сотрудничать, чтобы подготовить экономики стран-членов к тому, чтобы они стали более устойчивыми в будущем.

Говоря о перспективах отношений между Вьетнамом и Таиландом, которые в следующем году отметят 10-летие своего стратегического партнерства, он отметил, что две страны обладают огромным потенциалом сотрудничества.

Вьетнам является развивающейся экономикой с быстрым ростом и относительно молодым населением, что делает его важным рынком для Таиланда и других стран, а также важным направлением для инвестиций в его страну, добавил Санграт.

Выразив надежду на укрепление связей, он рекомендовал двум странам приложить больше усилий для повышения прочности и непрерывности двусторонних цепочек поставок для производства продукции в регионе.

Бывший посол Таиланда во Вьетнаме также подчеркнул прочные социальные связи между странами, уточнив, что в Таиланде проживает большая община таев вьетнамского происхождения, и многие вьетнамцы также жили в его стране. Учитывая это, он предложил приложить все усилия для укрепления верной дружбы между двумя народами.

ВИА

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