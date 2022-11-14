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Официальный представитель Таиланда: Вьетнам — важный партнер Таиланда в Юго-Восточной Азии
Санграт отметил, что Таиланд в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая, в свою очередь, также является крупнейшим местом для инвестиций первого.
До пандемии COVID-19 Таиланд принял более 1 миллиона туристов из Вьетнама, поэтому Вьетнам также является крупным туристическим направлением и крупным источником иностранных посетителей в Таиланд, продолжил он.
Чиновник сказал, что Вьетнам является активным членом и важным экономическим партнером в АТЭС, и он также принимал встречи экономических лидеров АТЭС. Поэтому Таиланд, Вьетнам и другие члены АТЭС будут тесно сотрудничать, чтобы подготовить экономики стран-членов к тому, чтобы они стали более устойчивыми в будущем.
Говоря о перспективах отношений между Вьетнамом и Таиландом, которые в следующем году отметят 10-летие своего стратегического партнерства, он отметил, что две страны обладают огромным потенциалом сотрудничества.
Вьетнам является развивающейся экономикой с быстрым ростом и относительно молодым населением, что делает его важным рынком для Таиланда и других стран, а также важным направлением для инвестиций в его страну, добавил Санграт.
Выразив надежду на укрепление связей, он рекомендовал двум странам приложить больше усилий для повышения прочности и непрерывности двусторонних цепочек поставок для производства продукции в регионе.
Бывший посол Таиланда во Вьетнаме также подчеркнул прочные социальные связи между странами, уточнив, что в Таиланде проживает большая община таев вьетнамского происхождения, и многие вьетнамцы также жили в его стране. Учитывая это, он предложил приложить все усилия для укрепления верной дружбы между двумя народами.