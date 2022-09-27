Официальный представитель Партии посетил посольство Вьетнама в Бельгии

Заместитель председателя Отлела ЦК КПВ по внутренним делам Чан Куок Куонг (2-й слева) беседует с работниками посольства Вьетнама в Бельгии. Фото: ВИА

26 сентября заместитель председателя Отдела ЦК КПВ по внутренним делам Чан Куок Кыонг посетил посольство Вьетнама в Брюсселе в рамках своей поездки в Бельгию.

Чиновник проинформировал сотрудников посольства о внутренней ситуации, отметив, что Комиссии внутренних дел поручено разработать стратегию построения и совершенствования правового социалистического государства до 2030 года с перспективой до 2045 года.

Во время своего пребывания в Бельгии Кыонг и его окружение провели рабочие встречи с бельгийскими агентствами, чтобы изучить опыт страны в областях, в которых заинтересован Вьетнам.

Посол Вьетнама в Бельгии и Люксембурге Нгуен Ван Тао, который также является главой вьетнамской делегации в ЕС, подчеркнул хорошие отношения между Вьетнамом и Бельгией, Люксембургом и ЕС.

Вьетнам желает активизировать сотрудничество с Бельгией в области сельского хозяйства и увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в страну и Европу в целом, продолжил он.

Он сказал, что Вьетнам является одной из четырех азиатских стран, подписавших соглашение о свободной торговле нового поколения с ЕС, отметив, что ЕС является важным партнером Вьетнама в области морской экономики, цифровой экономики и реагирования на изменение климата.

Между тем, Люксембург является важным финансовым шлюзом и имеет благоприятные условия для развития финансово-экономических связей с Вьетнамом.



