Официальный представитель ООН: Вьетнаму нужен сильный финансовый сектор для обезуглероживания экономики

Помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Канни Вигнараджа. Фото: ВИА

Г-жа Канни Вигнараджа, помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), региональный директор по Азии и Тихоокеанскому региону Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), подчеркнула, что Вьетнаму необходимо развивать сильные внутренние финансы, чтобы обеспечить приток капитала для процесса обезуглероживания экономики, которая все еще зависит от нефти.

В интервью ВИА во время своего визита во Вьетнам с 27 по 31 июля Виннараджа сказала, что Вьетнам может воспользоваться преимуществами «зеленых» облигаций в качестве рычага для развития возобновляемых источников энергии. Финансовый аспект является одним из вопросов, упомянутых помощником Генерального секретаря ООН при предложении решений, которые помогут Вьетнаму в продвижении справедливого энергетического перехода.

Визит г-жи Канни Вигнараджи во Вьетнам последовал за итогами встречи между премьер-министром Фам Минь Тьинем и генеральным директором ПРООН Ахимом Штайнером в Нью-Йорке в мае 2021 года, в ходе которой два лидера обменялись мнениями о приоритетах ПРООН в поддержке восстановления Вьетнама после пандемии и доступ к капиталу для борьбы с изменением климата и устойчивого энергетического перехода.

На 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в конце прошлого года премьер-министр Фам Минь Тьинь пообещал, что Вьетнам будет стремиться к достижению нулевого выброса к 2050 году. В настоящее время Вьетнам входит в число более 70 стран мира, которые присоединились к этому обязательству. Вышеуказанная цель требует от Вьетнама усилий по переходу от ископаемого топлива к использованию альтернативных возобновляемых источников энергии.

По словам Вигнараджи, второй вопрос, на который Вьетнам должен обратить внимание, — это укрепление правовой базы для этого сектора, потому что инвестиции не придут, если Вьетнам не создаст достаточно сильных, прозрачных и привлекательных, правовых норм для управления отечественной энергетической отраслью.

В-третьих, г-жа Вигнараджа предложила Вьетнаму рассмотреть модель национального банка энергии, которая была опробована в ряде стран. Через банк, Вьетнам мобилизует внутренние источники финансирования, или это также способ гарантировать, что коммерческие банки смогут уверенно финансировать энергетические проекты.

Региональный директор ПРООН надеется, что Вьетнам сможет показать миру, что он идет по совершенно новому пути развития. В условиях мрачной глобальной экономики Вьетнам может зарекомендовать себя как привлекательное место для инвестиций, способствуя зеленому и инклюзивному росту. Г-жа Вигнараджи также призвала Вьетнам создать устойчивую систему социальной защиты и способствовать внедрению передовых технологий для повышения возможности восстановления и противостояния будущим кризисам.

Помощник Генерального секретаря ООН высоко оценила изменения Вьетнама после официального вступления в ООН 45 лет назад. Она назвала это изменение «удивительным». Из страны, которая только что вышла из войны и зависела от международной помощи, Вьетнам теперь служит «стабильным и безопасным центром силы».

Оценив, что Вьетнам является активным членом международного сообщества, она сказала: «Не только Азиатско-Тихоокеанский регион будет нуждаться во Вьетнаме, я думаю, что миру также нужно больше зависеть от Вьетнама».

Она вспомнила время 20-летней давности, когда жила и работала во Вьетнаме. Она поделилась: «Возвращаясь сюда снова, я верю, что Вьетнам принесет пользу миру, и эта страна покажет миру свой способ обеспечить прогресс не только для немногих, но и для всех».



