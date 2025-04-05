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НОВОСТИ

Официальный представитель МИД: Уровень ответных пошлин США не соответствует реальности сотрудничества между двумя странами

Министерство иностранных дел Вьетнама считает, что решение о введении пошлин США не соответствует реальности взаимовыгодного экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, и не отражает дух стратегического всестороннего партнерства
  Официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото: Министерство иностранных дел.  
4 апреля, отвечая на вопрос журналиста о реакции Вьетнама на решение США ввести ответные пошлины на товары экспорта из Вьетнама в США, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг подчеркнула: «Вьетнам выражает сожаление по поводу решения США ввести ответные пошлины на товары, экспортируемые из Вьетнама в США».

«Мы считаем, что это решение не соответствует реальности взаимовыгодного экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, не отражает дух стратегического всестороннего партнерства ради мира, стабильности, сотрудничества и развития, и окажет негативное влияние на двусторонние экономические и торговые отношения, а также на интересы граждан и предпринимателей двух стран», заявила Фам Тху Ханг.

В последнее время Вьетнам активно обменивался мнениями и обсуждал конкретные меры с США, направленные на устранение препятствий и продвижение двустороннего экономического и торгового сотрудничества, с целью обеспечения справедливой, устойчивой торговли и гармонизации интересов обеих сторон.

Вьетнам будет продолжать сотрудничество и обмен мнениями с США в духе конструктивного взаимодействия и партнерства, чтобы найти практичные решения, способствующие стабильному и устойчивому развитию двусторонних экономических отношений, соответствующим интересам граждан и предпринимателей обеих стран.

ИЖВ/ВИА

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