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Официальный представитель МИД: Уровень ответных пошлин США не соответствует реальности сотрудничества между двумя странами
«Мы считаем, что это решение не соответствует реальности взаимовыгодного экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, не отражает дух стратегического всестороннего партнерства ради мира, стабильности, сотрудничества и развития, и окажет негативное влияние на двусторонние экономические и торговые отношения, а также на интересы граждан и предпринимателей двух стран», заявила Фам Тху Ханг.
В последнее время Вьетнам активно обменивался мнениями и обсуждал конкретные меры с США, направленные на устранение препятствий и продвижение двустороннего экономического и торгового сотрудничества, с целью обеспечения справедливой, устойчивой торговли и гармонизации интересов обеих сторон.
Вьетнам будет продолжать сотрудничество и обмен мнениями с США в духе конструктивного взаимодействия и партнерства, чтобы найти практичные решения, способствующие стабильному и устойчивому развитию двусторонних экономических отношений, соответствующим интересам граждан и предпринимателей обеих стран.