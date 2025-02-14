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Официальный представитель МИД: Реструктуризация государственного аппарата не повлияет на деловую и инвестиционную среду Вьетнама
Она отметила, что Вьетнам ввел правила, упрощающие инвестиционные процедуры, что облегчает иностранным фирмам долгосрочную деятельность в стране.
Отвечая на вопросы о железнодорожных проектах, связывающих Вьетнам и Китай, и их влиянии на двусторонние связи, она сказала, что они являются частью усилий по осуществлению стратегического прорыва в создании современной инфраструктурной системы - одного из трех стратегических прорывов, изложенных в резолюции всевьетнамского партийного съезда 13-го. Эти проекты также направлены на укрепление связей между экономиками, включая автомобильную, железнодорожную и логистическую инфраструктуру, для удовлетворения потребностей страны в развитии и интеграции, а также в соответствии с тенденциями развития новой эры, добавила она.
По ее словам, после завершения строительства железнодорожных линий между Вьетнамом и Китаем это еще больше облегчит их поездки и обмены, одновременно стимулируя экономическое, торговое, инвестиционное и туристическое сотрудничество не только между двумя странами, но и в регионе в целом.