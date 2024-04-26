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Официальный представитель МИД: Запрет Китая на рыбную ловлю в Восточном море нарушает суверенитет Вьетнама

Отвечая на вопрос корреспондентов о реакции Вьетнама на объявленные Китаем ограничения на рыбный промысел в Восточном море, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг подчеркнула, что позиция Вьетнама по этому вопросу «последовательна и подтверждена в последние годы».
  Официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото: ВИА
Во второй половине дня 25 апреля на очередной пресс-конференции МИД, отвечая на вопрос корреспондентов о реакции Вьетнама на объявленные Китаем ограничения на рыбный промысел в Восточном море, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг подчеркнула, что позиция Вьетнама по этому вопросу «последовательна и четко подтверждена в последние годы».

«Запрет Китая на рыбную ловлю не только нарушает суверенитет Вьетнама над архипелагом Хоангша (Парасельские острова), но и нарушает суверенные права и юрисдикцию Вьетнама в отношении исключительной экономической зоны, определенной в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года», сказала она.

Вьетнам требует от Китая уважать его суверенитет над архипелагом Хоангша, суверенные права и юрисдикцию над территориальными водами Вьетнама, не усложняя при этом ситуацию, способствуя поддержанию мира, стабильности и порядка в регионе Восточного моря, подчеркнула официальный представитель МИД Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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