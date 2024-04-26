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Официальный представитель МИД: Запрет Китая на рыбную ловлю в Восточном море нарушает суверенитет Вьетнама
«Запрет Китая на рыбную ловлю не только нарушает суверенитет Вьетнама над архипелагом Хоангша (Парасельские острова), но и нарушает суверенные права и юрисдикцию Вьетнама в отношении исключительной экономической зоны, определенной в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года», сказала она.
Вьетнам требует от Китая уважать его суверенитет над архипелагом Хоангша, суверенные права и юрисдикцию над территориальными водами Вьетнама, не усложняя при этом ситуацию, способствуя поддержанию мира, стабильности и порядка в регионе Восточного моря, подчеркнула официальный представитель МИД Вьетнама.