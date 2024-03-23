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Официальный представитель МИД: Вьетнам решительно осуждает теракт в Москве

Вьетнам решительно осуждает террористические нападения во всех формах и уверен, что виновные будут наказаны соответствующим образом.
  Официальный представитель МИД Фам Тху Ханг. Фото: ВИА  
Говоря о теракте, произошедшем вечером 22 марта 2024 года (по местному времени) в «Крокус сити холле» в Москве (Россия), в результате которого пострадало много людей, 23 марта официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

«Мы были крайне потрясены, получив информацию об этом жестоком террористическом акте, и хотели бы выразить Правительству, народу России и семьям жертв наши глубочайшие соболезнования и сочувствия.

Вьетнам решительно осуждает террористические нападения во всех формах и уверен, что виновные будут наказаны соответствующим образом.

По информации Посольства Вьетнама в России, к настоящему времени не зарегистрирована информация о том, что вьетнамские граждане пострадали в результате инцидента. Выполняя указания Министерства иностранных дел, Посольство в срочном порядке тесно координирует действия с местными властями, чтобы внимательно следить за ситуацией, Посольство готово предпринять необходимые меры для защиты граждан в случае, если вьетнамские граждане терпят бедствие.

Посольство Вьетнама в Российской Федерации рекомендует сообществу вьетнамцев ограничить присутствие в многолюдных местах, регулярно следить за информацией и немедленно обращаться в Посольство по горячей линии защиты граждан ( 79166821617) или по горячей линии защиты граждан во Вьетнаме ( 84981848484) при возникновении чрезвычайной ситуации для получения поддержки».

ИЖВ/ВИА

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