Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Официальный представитель МИД: Вьетнам подтверждает свою приверженность правам человека

Вьетнам еще раз подтверждает свою последовательную политику, направленную на защиту и продвижение прав человека, в которой человек рассматривается как центр и движущая сила инновационного процесса и процесса развития страны 25 апреля на очередной пресс-конференции Министерства иностранных дел, отвечая на вопрос корреспондент относительно реакции Вьетнама на опубликованный 22 апреля 2024 года США Доклад о ситуации с правами человека в 2023 году, официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

Несмотря на то, что в ежегодном докладе Госдепартамента США о правах человека были признаны достижения и положительные сдвиги Вьетнама в области защиты прав человека, в нем даются необъективные оценки, основанные на неправильной информации, не отражающей реальную ситуацию во Вьетнаме.

Вьетнам еще раз подтверждает свою последовательную политику, направленную на защиту и продвижение прав человека, в которой человек рассматривается как центр и движущая сила инновационного процесса и процесса развития страны. Основные права и свободы вьетнамских граждан, четко определенные в Конституции и законах Вьетнама, защищаются и продвигаются с помощью конкретных юридических документов и реализуются на практике.

Официальный представитель МИД Вьетнама подчеркнула, что Вьетнам обсудил, обсуждает и будут обсуждать в духе откровенности, открытости и конструктивности с США вопросы, по которым существуют разногласия, чтобы повысить взаимопонимание и тем самым внести более активный вклад в отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и США.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Официальный представитель МИД: Запрет Китая на рыбную ловлю в Восточном море нарушает суверенитет Вьетнама

Официальный представитель МИД: Запрет Китая на рыбную ловлю в Восточном море нарушает суверенитет Вьетнама

Отвечая на вопрос корреспондентов о реакции Вьетнама на объявленные Китаем ограничения на рыбный промысел в Восточном море, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг подчеркнула, что позиция Вьетнама по этому вопросу «последовательна и подтверждена в последние годы».
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top