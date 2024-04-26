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Официальный представитель МИД: Вьетнам подтверждает свою приверженность правам человека
Несмотря на то, что в ежегодном докладе Госдепартамента США о правах человека были признаны достижения и положительные сдвиги Вьетнама в области защиты прав человека, в нем даются необъективные оценки, основанные на неправильной информации, не отражающей реальную ситуацию во Вьетнаме.
Вьетнам еще раз подтверждает свою последовательную политику, направленную на защиту и продвижение прав человека, в которой человек рассматривается как центр и движущая сила инновационного процесса и процесса развития страны. Основные права и свободы вьетнамских граждан, четко определенные в Конституции и законах Вьетнама, защищаются и продвигаются с помощью конкретных юридических документов и реализуются на практике.
Официальный представитель МИД Вьетнама подчеркнула, что Вьетнам обсудил, обсуждает и будут обсуждать в духе откровенности, открытости и конструктивности с США вопросы, по которым существуют разногласия, чтобы повысить взаимопонимание и тем самым внести более активный вклад в отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и США.