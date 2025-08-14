Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Официальный представитель МИД: Вьетнам облегчает въезд, выезд и проживание экспатов

Политика Вьетнама заключается в дальнейшем упрощении въезда, выезда и проживания иностранцев в стране, способствуя тем самым социально-экономическому развитию, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Фам Тху Ханг на очередной пресс-конференции МИД в Ханое 14 августа.
Официальный представитель МИД Фам Тху Ханг. Фото: ВИА
Она отметила, что недавно Правительство издало резолюцию № 229 об освобождении от виз граждан 12 стран в рамках программы стимулирования туризма, которая действует с 15 августа 2025 года по 14 августа 2028 года.

В соответствии с этой политикой Вьетнам будет предоставлять визовые льготы на срок до 45 дней с даты въезда гражданам Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Швейцарии в туристических целях, независимо от типа паспорта, при условии, что они соблюдают законные требования для въезда во Вьетнам. По словам дипломата, ранее правительство выпустило резолюцию № 44, предоставляющая визовые льготы гражданам Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, России, Японии, Республики Корея, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии.
На сегодняшний день Вьетнам в одностороннем порядке предоставил безвизовый режим гражданам 24 стран в туристических целях.

Кроме того, вступила в силу резолюция № 221 о временном безвизовом режиме для иностранных граждан, имеющих право на льготы в целях поддержки социально-экономического развития. Это касается приглашенных партийными и государственными деятелями, учёных, экспертов, инвесторов, работников сферы культуры и искусства, а также других особых случаев.

Также на пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно сообщений японских СМИ об аресте трех граждан Вьетнама в связи с хранением одной тонны каннабиса стоимостью 35 миллионов долларов США, официальный МИД сообщила, что после получения информации и по указанию министерства вьетнамские представительства в Японии связались с местными органами власти для проверки фактов и принятия необходимых мер по защите граждан в соответствии с законами обеих стран.

Она подтвердила, что Вьетнам решительно борется с нарушениями, связанными с производством, оборотом, хранением и транспортировкой наркотиков, и по-прежнему готов к двустороннему и многостороннему сотрудничеству в области предупреждения преступности и борьбы с ней, особенно с преступлениями, связанными с наркотиками.

ВИА/ИЖВ

