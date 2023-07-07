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НОВОСТИ

Официальный представитель МИД: Вьетнамские граждане пока не пострадали в результате беспорядков во Франции

Пострадавших вьетнамских граждан в результате недавних беспорядков во Франции пока не зафиксировано, заявила фициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Фам Тху Ханг на очередной пресс-конференции МИД в Ханое 6 июля.
  Официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг выступает на очередной пресс-конференции министерства. Фото: ВИA  
Пострадавших вьетнамских граждан в результате недавних беспорядков во Франции пока не зафиксировано, заявила фициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Фам Тху Ханг на очередной пресс-конференции МИД в Ханое 6 июля.

По словам официального представителя МИД, в связи с ситуацией в некоторых французских городах посольство Вьетнама во Франции внимательно следит за развитием ситуации, направляет персонал для работы горячих линий и готово оказать своевременную помощь вьетнамским гражданам в случае возникновения трудностей или воздействий.

Под руководством министерства посольство выпустило рекомендации для вьетнамских граждан, проживающих, обучающихся и работающих во Франции. В необходимых случаях они могут обратиться в посольство по горячей линии 33 01 44 14 64 44; по горячей линии по защите граждан 84 981 84 84 84; или по адресу электронной почты baohocongdan@gmail.com.

ВИА/ИЖВ

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