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Официальный представитель МИД: Вьетнамские граждане пока не пострадали в результате беспорядков во Франции
По словам официального представителя МИД, в связи с ситуацией в некоторых французских городах посольство Вьетнама во Франции внимательно следит за развитием ситуации, направляет персонал для работы горячих линий и готово оказать своевременную помощь вьетнамским гражданам в случае возникновения трудностей или воздействий.
Под руководством министерства посольство выпустило рекомендации для вьетнамских граждан, проживающих, обучающихся и работающих во Франции. В необходимых случаях они могут обратиться в посольство по горячей линии 33 01 44 14 64 44; по горячей линии по защите граждан 84 981 84 84 84; или по адресу электронной почты baohocongdan@gmail.com.