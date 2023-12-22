НОВОСТИ
Официальный представитель Всемирного банка заявил, что экономика Вьетнама останется устойчивой в 2023 году
Экономический рост в США составил около 2,5% в 2023 году, сказал он, добавив, что в европейском регионе экономический рост был еще слабее и составил около 0,5%. Несмотря на глобальные проблемы, Вьетнам смог продолжить расти относительно быстрыми темпами.
Последняя часть 2023 года показала признаки восстановления экономики в стране, сказал он, отметив, что это восстановление обусловлено тремя основными факторами: постепенным восстановлением внешнего спроса на вьетнамский экспорт, увеличением государственных инвестиций и устойчивым частным потреблением.
Вьетнам также привлек большое внимание в 2023 году, поскольку средства массовой информации с глобальным охватом публиковали статьи, подчеркивающие эффективность и потенциал страны, сказал он, подчеркнув, что визиты мировых лидеров во Вьетнам также привлекли еще большее внимание международного сообщества.
По мнению The economist, Вьетнам является привлекательным местом для международных инвесторов благодаря своей экономической и политической стабильности и способности интегрироваться в мировую экономику.
Он подчеркнул, что в таком контексте для страны крайне важно продолжать укреплять деловую среду и привлекать внимание частных инвесторов, чтобы в полной мере воспользоваться влиянием глобальных геополитических событий на международные инвестиции и торговлю.
По словам Копполы, после глобального замедления, наблюдавшегося в 2023 году, ожидается дальнейшее замедление глобального экономического роста в 2024 году, в том числе у ключевых торговых партнеров Вьетнама, таких как США.
Всемирный банк надеется, что спрос на вьетнамский экспорт со стороны остального мира восстановится в 2024 году, сказал он, рекомендовав Вьетнаму использовать свои внутренние возможности и стимулировать рост производительности своей внутренней экономики, чтобы превратить проблемы, связанные с замедлением глобального экономического роста, в возможности для дальнейшего укрепления своей модели экономического роста.
Власти могут сыграть важную роль в поддержке экономики посредством налогово-бюджетной политики, в частности, путем ускорения реализации трансформационных государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов, которые укрепят экономический рост как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, сказал он.
По словам эксперта, вьетнамский народ является величайшим источником внутренней силы страны, поэтому он предложил Вьетнаму продолжать содействовать развитию частного сектора и повышению производительности труда путем повышения квалификации рабочей силы и развития физического капитала за счет государственных инвестиций в транспортную и энергетическую инфраструктуру, которые могут еще больше укрепить конкурентоспособность частного сектора.
Согласно макроэкономическому прогнозу Вьетнама и прогнозу бедности, опубликованному Всемирным банком в октябре, ожидается, что экономический рост Вьетнама замедлится до 4,7% в этом году, прежде чем восстановиться до 5,5% в 2024 году и 6,0% в 2025 году.