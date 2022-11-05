Официальный представитель: Визовая политика Вьетнама является благоприятной и продолжает обновляться и реформироваться

На диалоге об административных процедурах 4 ноября генерал-майор Фам Данг Кхоа, директор Департамента иммиграции Министерства общественной безопасности, сказал, что реформы в иммиграционных процедурах проводятся активно, строго и серьезно, чтобы создать благоприятные условия для выезда и въезда граждан, а также иностранцев.

Кроме того, реформы также направлены на улучшение государственного управления миграцией, а также своевременное выявление и пресечение нарушений закона, защищая национальную безопасность, отметил он.

По сравнению со многими другими странами, визовые процедуры во Вьетнаме проще, и осуществлены в различных формах для удовлетворения потребностей иностранцев, продолжил чиновник.

На сегодняшний день Вьетнам расширил выдачу электронных виз гражданам 80 стран и территорий. Страна также в одностороннем порядке освободила от виз граждан 13 стран и осуществила двусторонние безвизовый режим для граждан 12 других стран.

В ближайшее время Департамент иммиграции продолжит продвигать применение информационных технологий, внедрять процедуры выдачи виз иностранцам на уровне 4, способствуя улучшению механизма визовой политики, привлекая больше иностранцев инвестировать и путешествовать во Вьетнам.

Что касается паспорта нового образца, чиновник отметил, что МОБ выдает новый паспорт с 1 июля. Однако с 27 июля некоторые европейские страны решили приостановить выдачу виз по причине отсутствия в новом паспорте отметки о месте рождения. Эта проблема коснулась въезда вьетнамских граждан в страны Шенгенского соглашения.

По просьбе Постоянного комитета Национального собрания правительство поручило МОБ и заграничным представительствам Вьетнама включить эту отметку в приложения к паспортам, что было принято иностранными странами./.