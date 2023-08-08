НОВОСТИ
Официальный: Положительный прогноз по привлечению иностранных инвестиций во Вьетнам
Вьетнам также провел политические диалоги, поддержал инвесторов в преодолении трудностей и подготовил условия для приема инвесторов, включая землю, энергию, высококачественные человеческие ресурсы и вспомогательные отрасли.
До Нят Хоанг сказал, что самым необходимым для предприятий с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) являются человеческие ресурсы, добавив, что Вьетнам разрабатывает учебные программы для повышения технических навыков и производительности труда человеческих ресурсов. В частности, в стране больше внимания уделяется обучению исходя из реальных потребностей предприятий.
«Многие престижные международные организации высоко оценивают результаты и перспективы экономического развития Вьетнама», — сказал До Нят Хоанг.
Согласно опросу, проведенному Японской организацией содействия торговле (JETRO) в 2022 году среди японских предприятий во Вьетнаме, 60% из них заявили, что расширят свой бизнес во Вьетнаме в ближайшие один или два года, что является самым высоким показателем в АСЕАН.
Они также сказали, что преимуществом Вьетнама является высокий потенциал роста, и предприятия могут увеличить доходы за счет расширения рынков и увеличения экспорта.
Между тем, согласно опросу деловой среды Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham), проведенному в январе 2023 года, Вьетнам входит в пятерку лучших направлений для инвестиций в мире.
Недавно в Докладе о мировом счастье Вьетнам поднялся на 12 позиций, заняв 65-е место из 137 стран.
«Это очевидное свидетельство поддержки и доверия делового сообщества Вьетнама в последние годы», — сказал До Нят Хоанг.
Примечательно, что после нескольких месяцев спада привлечение ПИИ во Вьетнам увеличилось в июле благодаря своевременным гибким решениям правительства по поддержке бизнеса.
За последние семь месяцев некоторые экономические показатели стали положительными, например, общий вновь зарегистрированный капитал, скорректированный и внесенный иностранными инвесторами достиг почти 16,24 млрд. долларов США, что на 4,5% больше, чем за тот же период 2022 года. Было реализовано 1627 новых проектов, что на 75,5% больше, чем за тот же период прошлого года, при этом общий зарегистрированный капитал достиг почти 7,94 млрд. долларов США, что на 38,6% больше, чем за тот же период прошлого года.
До Нят Хоанг сказал, что Вьетнам стремится привлекать инвестиции выборочно и улучшать продвижение инвестиций в отдельных областях, связанных с цифровой экономикой, зеленой экономикой, инновациями и возобновляемыми источниками энергии.
Он добавил, что его ведомство будет координировать свои действия с международными организациями для отбора потенциальных корпораций с грамотными финансовыми возможностями и современным менеджментом.