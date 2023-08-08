Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Официальный: Положительный прогноз по привлечению иностранных инвестиций во Вьетнам

Привлечение иностранных инвестиций во Вьетнам в ближайшее время будет иметь положительный прогноз, поскольку были предприняты усилия для повышения доверия инвесторов к стране, сказал директор Департамента иностранных инвестиций (FIA) Министерства планирования и инвестиций До Нят Хоанг.
  Директор Департамента иностранных инвестиций До Нят Хоанг. Фото: Министерства планирования и инвестиций 
По его словам, помимо политической и социально-экономической стабильности, Вьетнам прилагает большие усилия для улучшения своего инвестиционного климата и продолжает совершенствовать три стратегических прорыва в области институтов, инфраструктуры и человеческих ресурсов.

Вьетнам также провел политические диалоги, поддержал инвесторов в преодолении трудностей и подготовил условия для приема инвесторов, включая землю, энергию, высококачественные человеческие ресурсы и вспомогательные отрасли.

До Нят Хоанг сказал, что самым необходимым для предприятий с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) являются человеческие ресурсы, добавив, что Вьетнам разрабатывает учебные программы для повышения технических навыков и производительности труда человеческих ресурсов. В частности, в стране больше внимания уделяется обучению исходя из реальных потребностей предприятий.

«Многие престижные международные организации высоко оценивают результаты и перспективы экономического развития Вьетнама», — сказал До Нят Хоанг.

Согласно опросу, проведенному Японской организацией содействия торговле (JETRO) в 2022 году среди японских предприятий во Вьетнаме, 60% из них заявили, что расширят свой бизнес во Вьетнаме в ближайшие один или два года, что является самым высоким показателем в АСЕАН.

Они также сказали, что преимуществом Вьетнама является высокий потенциал роста, и предприятия могут увеличить доходы за счет расширения рынков и увеличения экспорта.

Между тем, согласно опросу деловой среды Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham), проведенному в январе 2023 года, Вьетнам входит в пятерку лучших направлений для инвестиций в мире.

Недавно в Докладе о мировом счастье Вьетнам поднялся на 12 позиций, заняв 65-е место из 137 стран.

«Это очевидное свидетельство поддержки и доверия делового сообщества Вьетнама в последние годы», — сказал До Нят Хоанг.

Примечательно, что после нескольких месяцев спада привлечение ПИИ во Вьетнам увеличилось в июле благодаря своевременным гибким решениям правительства по поддержке бизнеса.

За последние семь месяцев некоторые экономические показатели стали положительными, например, общий вновь зарегистрированный капитал, скорректированный и внесенный иностранными инвесторами достиг почти 16,24 млрд. долларов США, что на 4,5% больше, чем за тот же период 2022 года. Было реализовано 1627 новых проектов, что на 75,5% больше, чем за тот же период прошлого года, при этом общий зарегистрированный капитал достиг почти 7,94 млрд. долларов США, что на 38,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

До Нят Хоанг сказал, что Вьетнам стремится привлекать инвестиции выборочно и улучшать продвижение инвестиций в отдельных областях, связанных с цифровой экономикой, зеленой экономикой, инновациями и возобновляемыми источниками энергии.

Он добавил, что его ведомство будет координировать свои действия с международными организациями для отбора потенциальных корпораций с грамотными финансовыми возможностями и современным менеджментом.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top