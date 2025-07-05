НОВОСТИ
Официальный логотип к мероприятиям, посвящённым 80-летию Августовской революции и Дня Независимости 2 сентября
Красный цвет логотипа символизирует патриотизм вьетнамского народа, укреплявшийся на протяжении тысячелетий борьбы за независимость, и является цветом государственного флага, цветом героического духа и устремления к свободе и независимости.
На логотипе отображены даты 19 августа и 2 сентября с указанием годов 1945–2025 — два ключевых исторических момента, подчёркивающих значение Победы Августовской революции и Дня Независимости, как единой цепи важных исторических событий страны. Композиция логотипа уравновешена, объединена образом микрофона, установленного на площади Бадинь — именно с него Хо Ши Мин зачитывал Декларацию независимости. Этот образ символизирует прочное единство и вечную устойчивость государства, прочно стоящего уже 80 лет и уверенно шагающего вперёд.
Фоном логотипа является развевающийся красный флаг с жёлтой звездой. Число 80 изображено в движении, отражая динамику исторического пути страны, наполненного событиями и славой. Оно символизирует 80 лет существования Социалистической Республики Вьетнам, известной всему миру своими выдающимися достижениями и устремлением к новому этапу развития — эпохе подъёма страны.
Цвет тёплого золотисто-оранжевого оттенка в числе 80 символизирует крепкое единство вьетнамского народа, его незыблемую веру в руководство Партии, верность духу товарищества и солидарность, а также искреннее международное сотрудничество — как «мягкая сила», превращающая Вьетнам в символ мира и дружелюбия.
Указанный логотип был утверждён Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама решением № 2305/QĐ-BVHTTDL и будет официально использоваться во всех мероприятиях, посвящённых 80-летию Августовской революции и Дня Независимости.
Министерство призывает все организации и частных лиц строго соблюдать технические параметры логотипа при его использовании, чтобы обеспечить точность и единообразие в визуальной коммуникации.