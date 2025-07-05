Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Официальный логотип к мероприятиям, посвящённым 80-летию Августовской революции и Дня Независимости 2 сентября

Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама утвердило официальный логотип к 80-летию Победы Августовской революции (19 августа 1945 г. – 19.08.2025 г.) и Дня Независимости Социалистической Республики Вьетнам (02 сентября 1945 г. – 02 сентября 2025 г.), созданный автором То Минь Чанг из Ханоя. Этот логотип будет официально использоваться во всех мероприятиях по случаю юбилея. Основным художественным образом логотипа является сцена, на которой Президент Хо Ши Мин зачитывает Декларацию независимости, провозгласившую создание Демократической Республики Вьетнам 2 сентября 1945 года на исторической площади Бадинь. Изображение выполнено в графическом стиле с объёмной формой и контрастным освещением, передающим священную атмосферу, глубокий смысл и радость всего народа в день провозглашения независимости.

Красный цвет логотипа символизирует патриотизм вьетнамского народа, укреплявшийся на протяжении тысячелетий борьбы за независимость, и является цветом государственного флага, цветом героического духа и устремления к свободе и независимости.

На логотипе отображены даты 19 августа и 2 сентября с указанием годов 1945–2025 — два ключевых исторических момента, подчёркивающих значение Победы Августовской революции и Дня Независимости, как единой цепи важных исторических событий страны. Композиция логотипа уравновешена, объединена образом микрофона, установленного на площади Бадинь — именно с него Хо Ши Мин зачитывал Декларацию независимости. Этот образ символизирует прочное единство и вечную устойчивость государства, прочно стоящего уже 80 лет и уверенно шагающего вперёд.

Фоном логотипа является развевающийся красный флаг с жёлтой звездой. Число 80 изображено в движении, отражая динамику исторического пути страны, наполненного событиями и славой. Оно символизирует 80 лет существования Социалистической Республики Вьетнам, известной всему миру своими выдающимися достижениями и устремлением к новому этапу развития — эпохе подъёма страны.

Цвет тёплого золотисто-оранжевого оттенка в числе 80 символизирует крепкое единство вьетнамского народа, его незыблемую веру в руководство Партии, верность духу товарищества и солидарность, а также искреннее международное сотрудничество — как «мягкая сила», превращающая Вьетнам в символ мира и дружелюбия.

Указанный логотип был утверждён Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама решением № 2305/QĐ-BVHTTDL и будет официально использоваться во всех мероприятиях, посвящённых 80-летию Августовской революции и Дня Независимости.

Министерство призывает все организации и частных лиц строго соблюдать технические параметры логотипа при его использовании, чтобы обеспечить точность и единообразие в визуальной коммуникации.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия

По сообщению корреспондента ВИА, в рамках участия в расширенном саммите БРИКС и двусторонних мероприятий в Федеративной Республике Бразилия, во второй половине дня 5 июля (по местному времени), в городе Рио-де-Жанейро Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия.
ПОДРОБНЕЕ

Top