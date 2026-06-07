Официальный визит Премьер-министра Таиланда во Вьетнам свидетельствует о высоком внимании к двусторонним отношениям

Посол Вьетнама в Таиланде Фам Вьет Хунг даёт интервью корреспонденту ВИА в Бангкоке. Фото: ВИА

По случаю официального визита Премьер-министра Таиланда Анутина Чарнвиракула во Вьетнам 8–9 июня и его участия в Форуме будущего АСЕАН в Ханое по приглашению Премьер-министра Правительства Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынга корреспондент ВИА в Бангкоке побеседовал с Послом Вьетнама в Таиланде Фам Вьет Хунгом о значении и целях визита, а также о мероприятиях, которые Посольство продолжит проводить по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.



– Господин Посол, Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул посетит Вьетнам с официальным визитом 8–9 июня. Расскажите, пожалуйста, о предпосылках и значении этого визита для отношений между двумя странами.



Посол Фам Вьет Хунг: Как известно, в этом году Вьетнам и Таиланд совместно отмечают 50-летие установления дипломатических отношений. Это историческое событие имеет очень важное значение. Правительства и народы обеих стран с радостью проводят памятные мероприятия по этому случаю.



После состоявшегося в конце мая официального визита в Таиланд Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама и его супруги уже через десять дней Премьер-министр Таиланда совершает официальный визит во Вьетнам. Это весьма конкретное и наглядное проявление того значения, которое Таиланд придаёт двустороннему сотрудничеству с Вьетнамом, а также стремления и решимости правительства Таиланда и далее развивать дружбу и сотрудничество между двумя странами, отношения которых в 2025 году были повышены до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства.



Помимо официального визита во Вьетнам, Премьер-министр Таиланда также примет участие в Форуме будущего АСЕАН. Его личное участие в Форуме свидетельствует о том, что Таиланд придаёт большое значение не только двусторонним отношениям с Вьетнамом, но и инициативам АСЕАН, направленным на развитие сообщества, укрепление солидарности и продвижение диалога для поиска решений, которые позволят АСЕАН успешно справляться с нынешними вызовами.



Кроме того, Таиланд сможет поделиться своими взглядами и опытом, способствуя совместному поиску оптимальных решений для преодоления трудностей и дальнейшего укрепления, жизнеспособности и устойчивого развития Сообщества АСЕАН.



– Господин Посол, одним из важных пунктов программы визита Премьер-министра Анутина является участие в Форуме будущего АСЕАН в Ханое. Каковы ожидания Вьетнама от Таиланда на этом Форуме?



Посол Фам Вьет Хунг: Инициатива проведения Форума будущего АСЕАН была выдвинута Вьетнамом на Саммите АСЕАН в 2023 году, и теперь Вьетнам выступает его принимающей стороной. Тема нынешнего года — «Совместно формируя общее будущее: мир, процветание и человек в центре внимания».



И Вьетнам, и Таиланд являются государствами, занимающими важное место и играющими значительную роль в АСЕАН, обладая потенциалом для внесения вклада в реализацию целей Форума нынешнего года.



Мы ожидаем, что Таиланд, Вьетнам, а также представители других стран встретятся для обмена опытом, мнениями и подходами к вопросам укрепления и развития Сообщества АСЕАН, решения общих вызовов и определения направлений дальнейшего развития сообщества.



Вьетнам и Таиланд разделяют общие цели в области устойчивого развития, цифровой трансформации, зелёного перехода, а также реагирования на традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, включая вопросы энергетической безопасности и транснациональной преступности.



На Форуме обе страны, а также представители других государств и международных организаций обсудят и обменяются практическим опытом государственного и институционального управления, а также выдвинут инициативы по решению проблем, стоящих не только перед отдельными государствами, но и перед всеми странами региона.



– В заключение, господин Посол, расскажите, пожалуйста, о планах Посольства Вьетнама в Таиланде в год празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.



Посол Фам Вьет Хунг: Такие юбилеи, как 50-летие дипломатических отношений, случаются нечасто. В связи с этим Посольство Вьетнама подготовило конкретные планы, чтобы внести свой вклад в успешное проведение юбилейных мероприятий.



Мы рады, что смогли внести свой скромный вклад в успешное проведение недавнего официального визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама и его супруги в Таиланд, который создал очень важную основу для дальнейшего развития отношений между двумя странами.



Мы также рады участвовать в подготовительной работе к предстоящему официальному визиту Премьер-министра Таиланда во Вьетнам и его участию в Форуме будущего АСЕАН.



Кроме того, совместно с профильными ведомствами обеих стран мы продолжаем готовить мероприятия по активизации обменов делегациями различных уровней в период до конца текущего года.



– Благодарим Вас, господин Посол!