НОВОСТИ
Официальный визит премьер-министра Новой Зеландии - важная веха в развитии двусторонних отношений
Визит проходит в решающий момент, когда сотрудничество между Вьетнамом и Новой Зеландией процветает, подкрепляясь частыми обменами мнениями на высоком уровне и различными механизмами сотрудничества и соглашениями. Он отметил, что это дает двум сторонам важную возможность оглянуться на свою дружбу и стратегическое партнерство, чтобы сформировать будущую стратегию отношений.
Он также отметил, что этот визит является первой дипломатической задачей премьер-министра Кристофера Лаксона во Вьетнам с тех пор, как он возглавил коалиционное правительство Новой Зеландии, и отражает новую внешнюю политику его администрации, которая ставит во главу угла укрепление отношений с АСЕАН и странами Юго-Восточной Азии в частности, включая Вьетнам - одного из ключевых партнеров. Кроме того, визит дает возможность лидерам обеих стран обсудить основные глобальные и региональные вопросы на фоне значительных геополитических и экономических изменений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В ходе своего визита премьер-министр Кристофер Люксон проведет официальные переговоры с премьер-министром Фам Минь Тьинем, встретится с высокопоставленными руководителями партии, государства и Национального собрания, а также посетит экономические, культурные и образовательные учреждения в Ханое и Хошимине. Его участие и выступление на Форуме будущего АСЕАН подчеркивают приверженность Новой Зеландии АСЕАН, особенно с учетом того, что Вьетнам в настоящее время является координатором отношений между АСЕАН и Новой Зеландией, а также того, что в этом году АСЕАН и Новая Зеландия отмечают 50-летие своего стратегического партнерства.
Об экономической направленности визита свидетельствует большая бизнес-делегация, сопровождающая премьер-министра Кристофера Люксона и состоящая из ведущих экономических групп. По словам посла, в ходе визита ожидается подписание нескольких соглашений о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров, торговли, авиации, охраны окружающей среды и изменения климата.
Посол Нгуен Ван Чунг отметил, что двустороннее сотрудничество значительно продвинулось вперед с момента создания стратегического партнерства в 2020 году. Заложив прочный фундамент сотрудничества и дружбы за последние 50 лет, двусторонние связи вступают в новый период с множеством новых возможностей для взаимодействия.
По его словам, визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Новую Зеландию в марте 2024 года стал важной вехой, когда обе стороны взяли на себя обязательство увеличить объем двусторонней торговли до 3 миллиардов долларов США к 2026 году. Подчеркнув взаимодополняющий характер экономик двух стран, особенно в стратегических секторах, имеющих жизненно важное значение для их будущего развития, посол добавил, что их членство в различных региональных соглашениях о свободной торговле создаст дополнительные возможности для расширения торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества.
Традиционное сотрудничество в области образования процветает, и все больше вьетнамских студентов выбирают Новую Зеландию для получения высшего образования, заявил он, добавив, что отношения расширяются в новых областях, таких как возобновляемые источники энергии, защита окружающей среды, а также высокотехнологичное и устойчивое сельское хозяйство.
По словам дипломата, Новая Зеландия может поддержать Вьетнам в технологиях и решениях по сокращению выбросов углекислого газа, в то время как обе страны изучают возможности сотрудничества в области зеленой экономики, цифровой экономики, экономики знаний, циркулярной экономики и энергетического перехода.
На международной арене обе страны разделяют общие взгляды на региональные и международные вопросы, в частности, на продвижение мира, стабильности и устойчивого развития в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил он.
В заключение посол Нгуен Ван Чунг подчеркнул, что, укрепляя стратегическое политическое доверие, создавая прорывы в экономическом и торговом сотрудничестве и расширяя взаимодействие в новых областях, Вьетнам и Новая Зеландия будут использовать свой потенциал для процветания в будущем./