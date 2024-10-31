Официальный визит премьер-министра в Катар поднимет двустороннее многогранное сотрудничество на новую высоту

Премьер-министр Фам Минь Чинь принял заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани во второй половине дня 15 августа 2022 года в Ханое. Фото: Зыонг Занг/ВИА