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Официальный визит премьер-министра в Катар поднимет двустороннее многогранное сотрудничество на новую высоту
Более трех десятилетий хороших отношений
Вьетнам и Катар официально установили дипломатические отношения 8 февраля 1993 года. За последние 30 лет благодаря усилиям высших руководителей и народа обеих стран в их многогранном сотрудничестве были сделаны значительные шаги по развитию в различных областях.
Регулярные визиты лидеров обеих стран способствовали укреплению политического доверия и облегчению двустороннего сотрудничества.
Кроме того, Вьетнам и Катар трижды организовывали политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран - в феврале 2015 года, июле 2022 года и июле 2024 года, а также два заседания совместного комитета - в Дохе в апреле 2013 года и в Ханое в апреле 2016 года. Примечательно, что в прошлом году в обеих странах был проведен широкий спектр мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений.
Две страны регулярно поддерживают друг друга на многосторонних форумах. Катар поддержал кандидатуру Вьетнама на непостоянное место в Совете Безопасности ООН на период 2020-2021 годов, а государство Юго-Восточной Азии всегда готово выступить в роли связующего звена для ближневосточной страны, чтобы активизировать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Остается много возможностей для экономического и торгового сотрудничества
Наряду с политическими отношениями активно развивается и экономическое сотрудничество. Обладая взаимодополняющими преимуществами, экономическое сотрудничество рассматривается как яркое пятно в двусторонних отношениях. Катар, обладающий мощным потенциалом в области энергетики и финансов, считается перспективным экономическим и инвестиционным партнером для Вьетнама.
В прошлом году объем двусторонней торговли вырос на 32% по сравнению с предыдущим годом и составил 497,2 млн долларов США. Основными статьями импорта Вьетнама были газ, пластмассы и химикаты, а основными статьями экспорта - рыбные продукты, электрические провода и кабели, изделия из дерева, бамбука и ротанг.
В настоящее время Катар реализует во Вьетнаме один инвестиционный проект в сфере обрабатывающей и перерабатывающей промышленности с зарегистрированным капиталом 3,23 млн. долларов США. По информации катарской стороны, Катарский инвестиционный фонд (QIA) косвенно вкладывает капитал (через банки развития и сторонние инвестиционные фонды) в несколько проектов в сфере недвижимости и промышленности во Вьетнаме, общий капитал которых составляет около 500 миллионов долларов США. Тем временем Корпорация технических услуг Petrovietnam (PTSC) реализует несколько контрактов на поставку оборудования, проектных услуг и персонала для катарской North Oil Company в период с 2019 по 2025 год.
Туристическое сотрудничество и обмен между людьми имеют много преимуществ, особенно после того, как Qatar Airways открыла прямые рейсы из Дохи в Хошимин в 2007 году, в Ханой в 2010 году и в Дананг в 2018 году. Авиакомпания также выполняет некоторые рейсы из Вьетнама в другие страны.
Еще одной сферой сотрудничества между Вьетнамом и Катаром является трудовая деятельность: около 300 вьетнамских рабочих в настоящее время трудятся в ближневосточной стране.
Обе страны работают над заключением важных соглашений, которые создадут правовую основу для сотрудничества в области морских дел, таможни, юстиции, безопасности, культуры и туризма, а также будут способствовать созданию делового совета для содействия сотрудничеству в области энергетики, газа и нефтяных услуг.
По мнению экспертов, Катар имеет преимущества в географическом положении и транспортном сообщении между континентами, располагая системой современных и развитых аэропортов и морских портов. Поэтому экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество с Катаром не ограничивается его территориальными границами, а может использовать его роль в качестве ворот для проникновения в регион Персидского залива и на другие рынки.
Учитывая стратегическое положение Вьетнама в регионе АСЕАН, Катар может использовать Вьетнам в качестве средства доступа к соседним рынкам. Он также может поддержать и дополнить Катар своими преимуществами в сельскохозяйственном производстве и экспорте продуктов питания, машин, оборудования и электронных компонентов. Кроме того, страна Юго-Восточной Азии может предоставить Катару квалифицированную рабочую силу, особенно в технических областях, в сфере ухода за больными и в сфере услуг, а также обменяться знаниями и опытом в таких областях, как цифровая трансформация и энергетический переход.
Поэтому ожидается, что официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня поможет укрепить политическое доверие и создать импульс для нового этапа сотрудничества в отношениях между Вьетнамом и Катаром, особенно в привлечении инвестиций из Катара во Вьетнам и облегчении доступа вьетнамских товаров и услуг на катарский рынок и в регион Персидского залива.
По словам заместителя министра иностранных дел Нгуен Минь Ханга, поездка направлена на содействие более всеобъемлющим и эффективным отношениям между двумя странами, особенно в области открытия рынков, высококачественных инвестиций и сотрудничества в сфере труда, образования, культуры, спорта, туризма, обменов между людьми, реагирования на изменение климата и новых областей, таких как наука и технологии, чистая энергия, цифровая трансформация, инновации и развитие халяльной индустрии.