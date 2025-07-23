Официальный визит председателя НС Вьетнама с целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Марокко

Председатель НС Чан Тхань Ман принимает спикера Палаты представителей Марокко Рашида Тальби Алами в начале этого года. Фото: ВИA



По словам заместителя министра иностранных дел Вьетнама Данг Хоанг Жанга, вьетнамско-марокканские связи процветают по всем трем каналам - партийной, государственной и народной дипломатии.



Политические и дипломатические отношения между двумя странами достигли значительных успехов благодаря все более частым обменам делегациями высокого уровня.



Обе стороны поддерживали друг друга на международных форумах. Марокко поддержало кандидатуру Вьетнама в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы, а также членство в Совете по правам человека на 2023-2025 годы и в Исполнительном совете ЮНЕСКО на 2021-2025 годы.



Потенциал для многосекторального сотрудничества



Африканская страна официально признала статус Вьетнама как страны с рыночной экономикой в декабре 2014 года. В настоящее время торгово-экономические отношения привлекают внимание лидеров обеих сторон, обеспечивая прочную основу для укрепления торгово-экономических обменов и инвестиций для ощутимой выгоды двух стран.



Двусторонний товарооборот в 2024 году превысил 302 миллиона долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,5%. Вьетнам экспортировал в Марокко товаров на сумму 275,95 млн. долларов США, в основном мобильные телефоны и комплектующие к ним, перец и кофе, в то время как Morroco продала в эту страну Юго-Восточной Азии товаров на сумму 26,52 млн. долларов США, в основном компьютеры и электронные компоненты, удобрения, кожу и обувь. Обе страны поставили перед собой цель достичь в ближайшие годы объема двусторонней торговли в размере 500 миллионов долларов США.



По словам посла Марокко во Вьетнаме Джамале Шуайби, две страны обладают значительным потенциалом сотрудничества в халяльной индустрии, металлургии, производстве удобрений, авиации, текстильной и обувной отраслях. Марокко подтвердило свою готовность поддержать Вьетнам в его стремлении стать важным игроком в индустрии халяль в Юго-Восточной Азии, о чем свидетельствует участие Марокканского института стандартов (IMANOR) в первой Международной конференции по халялю, состоявшейся в Ханое в октябре 2024 года.



Дипломат отметил, что Вьетнам стремится стать важным игроком на международном рынке халяль. Между тем, Марокко, обладающее обширным опытом в области сертификации "Халяль", готово тесно сотрудничать с Вьетнамом, поддерживая наращивание потенциала в производстве и экспорте сертифицированной "Халяль" продукции, особенно в исламских странах Африки и Ближнего Востока, а также в европейских странах с крупными мусульманскими общинами.



Он также рассказал о возможностях сотрудничества в области перехода к "зеленой" экономике, особенно в таких инновационных областях, как экологически чистый водород, морская ветроэнергетика и переработка углерода. Обладая соответствующим опытом в области производства электроэнергии и портовой логистики, обе страны имеют хорошие возможности для партнерства в этих секторах. 28 марта 2019 года они подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.



Что касается сотрудничества в области образования и профессиональной подготовки, то с 2011 года Марокко предоставляет ежегодные стипендии вьетнамским студентам. В настоящее время в Марокко обучаются около 20 вьетнамских студентов. В прошлом поддержка также включала обучение вьетнамских журналистов и дипломатов.



Марокканские ворота в Бави на окраине Ханоя, по его словам, являются мощным символом общей памяти, истории и самопожертвования двух народов, создавая особые, традиционные и исторические отношения, которыми Марокко дорожит. С момента установления дипломатических отношений 27 марта 1961 года дружба и связи между Вьетнамом и Марокко неуклонно укрепляются и развиваются во многих сферах.По словам заместителя министра иностранных дел Вьетнама Данг Хоанг Жанга, вьетнамско-марокканские связи процветают по всем трем каналам - партийной, государственной и народной дипломатии.Политические и дипломатические отношения между двумя странами достигли значительных успехов благодаря все более частым обменам делегациями высокого уровня.Обе стороны поддерживали друг друга на международных форумах. Марокко поддержало кандидатуру Вьетнама в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы, а также членство в Совете по правам человека на 2023-2025 годы и в Исполнительном совете ЮНЕСКО на 2021-2025 годы.Африканская страна официально признала статус Вьетнама как страны с рыночной экономикой в декабре 2014 года. В настоящее время торгово-экономические отношения привлекают внимание лидеров обеих сторон, обеспечивая прочную основу для укрепления торгово-экономических обменов и инвестиций для ощутимой выгоды двух стран.Двусторонний товарооборот в 2024 году превысил 302 миллиона долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,5%. Вьетнам экспортировал в Марокко товаров на сумму 275,95 млн. долларов США, в основном мобильные телефоны и комплектующие к ним, перец и кофе, в то время как Morroco продала в эту страну Юго-Восточной Азии товаров на сумму 26,52 млн. долларов США, в основном компьютеры и электронные компоненты, удобрения, кожу и обувь. Обе страны поставили перед собой цель достичь в ближайшие годы объема двусторонней торговли в размере 500 миллионов долларов США.По словам посла Марокко во Вьетнаме Джамале Шуайби, две страны обладают значительным потенциалом сотрудничества в халяльной индустрии, металлургии, производстве удобрений, авиации, текстильной и обувной отраслях. Марокко подтвердило свою готовность поддержать Вьетнам в его стремлении стать важным игроком в индустрии халяль в Юго-Восточной Азии, о чем свидетельствует участие Марокканского института стандартов (IMANOR) в первой Международной конференции по халялю, состоявшейся в Ханое в октябре 2024 года.Дипломат отметил, что Вьетнам стремится стать важным игроком на международном рынке халяль. Между тем, Марокко, обладающее обширным опытом в области сертификации "Халяль", готово тесно сотрудничать с Вьетнамом, поддерживая наращивание потенциала в производстве и экспорте сертифицированной "Халяль" продукции, особенно в исламских странах Африки и Ближнего Востока, а также в европейских странах с крупными мусульманскими общинами.Он также рассказал о возможностях сотрудничества в области перехода к "зеленой" экономике, особенно в таких инновационных областях, как экологически чистый водород, морская ветроэнергетика и переработка углерода. Обладая соответствующим опытом в области производства электроэнергии и портовой логистики, обе страны имеют хорошие возможности для партнерства в этих секторах. 28 марта 2019 года они подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.Что касается сотрудничества в области образования и профессиональной подготовки, то с 2011 года Марокко предоставляет ежегодные стипендии вьетнамским студентам. В настоящее время в Марокко обучаются около 20 вьетнамских студентов. В прошлом поддержка также включала обучение вьетнамских журналистов и дипломатов.Марокканские ворота в Бави на окраине Ханоя, по его словам, являются мощным символом общей памяти, истории и самопожертвования двух народов, создавая особые, традиционные и исторические отношения, которыми Марокко дорожит.

Вьетнамские ворота рядом с марокканской Кенитрой были построены как аналог ворот в Вави, что служит наглядным свидетельством прочных отношений.

Эти быстро развивающиеся отрасли в сочетании с общей приверженностью развитию экономического партнерства не только укрепляют двусторонние отношения, но и позиционируют обе страны как ключевых игроков на потенциальных быстрорастущих рынках.



Что касается сотрудничества на местном уровне, то в марте 2019 года обе стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Данангом и Танжером и работают над установлением побратимских отношений между другими городами.



Обе страны создали ассоциации дружбы в каждой стране. Вьетнамская община в Марокко, сформировавшаяся в 1940-х годах, в настоящее время насчитывает около 300-400 человек.



Расширение сотрудничества в законодательной сфере



Сотрудничеству между законодательными органами Вьетнама и Марокко всегда уделялось особое внимание, как на двусторонней, так и на многосторонней основе.



Национальное собрания Вьетнама и Палата представителей Марокко подписали соглашение о сотрудничестве во время официального визита спикера Палаты представителей Марокко Хабиба Эль Малки во Вьетнам в декабре 2017 года. За последние годы обе стороны способствовали обмену делегациями на всех уровнях, что проложило путь для сотрудничества во многих других областях.



На многостороннем уровне парламенты обеих стран поддерживают контакты и консультации на таких форумах, как Межпарламентский союз (МПС) и Парламентская ассамблея франкоязычных стран (АПФ).



Заместитель министра Данг Хоанг Жанг отметил, что официальный визит председателя НС Вьетнама, основанный на отличных отношениях по всем каналам, демонстрирует последовательную внешнюю политику Вьетнама и приоритет укрепления и расширения сотрудничества с африканскими странами, включая Марокко. Ожидается, что этот визит станет важной вехой, открывающей новые перспективы сотрудничества и положит начало периоду более глубокого и широкого развития отношений с Марокко и со всем африканским континентом в целом.



Этот визит предоставит Вьетнаму возможность диверсифицировать экономическое и торговое сотрудничество, привлечь международные ресурсы для достижения своих целей в области развития в новую эру – эру подъема нации, одновременно укрепляя имидж и позиции Вьетнама на международном уровне.



