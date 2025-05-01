Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Официальные лица АСЕАН обсуждают видение сообщества до 2045 года, членство Тимора-Лешти, зону, свободную от ядерного оружия

29 апреля в Куала-Лумпуре Малайзия провела встречу старших должностных лиц АСЕАН (СДЛ) и сопутствующие встречи, сообщает Министерство иностранных дел страны. Были созваны три встречи на уровне старших должностных лиц: СДЛ АСЕАН, заседание Исполнительного комитета зоны, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Исполкома ЗСЯОЮВА) и 18-я Рабочая группа Координационного совета АСЕАН по заявке Тимора-Лешти на вступление в АСЕАН (ACCWG-TL).

Заседания проходили под председательством генерального секретаря Министерства иностранных дел Датук Сери Амран Мохамед Зин в качестве руководителя СДЛ от Малайзии.

Как региональный блок, поддерживающий сотрудничество на основе общих интересов, все дискуссии на заседаниях СДЛ АСЕАН были сосредоточены на обеспечении всеобъемлющих и перспективных подходов для более процветающего, мирного и безопасного региона АСЕАН.

Согласно заявлению министерства, на заседании СДЛ АСЕАН обсуждались усилия АСЕАН по укреплению здания сообщества АСЕАН, в том числе Концепция сообщества АСЕАН до 2045 года, которую планируется принять на 46-м саммите АСЕАН 26 мая.

В этой связи СДЛ АСЕАН поздравил и выразил признательность Целевой группе высокого уровня за выполнение задачи по разработке и окончательному утверждению Концепции сообщества АСЕАН до 2045 года, а также вспомогательных стратегических планов в области политики - безопасности, экономики, общества - культуры и связи.

На встрече также обсуждался прогресс в реализации дорожной карты по полноправному членству Тимора-Лешти в АСЕАН, заявка внешних сторон на присоединение к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и и внешним связям блока.

Заседание Исполкома ЗСЯОЮВА было посвящено постоянным усилиям АСЕАН по продвижению глобального разоружения и нераспространения, включая давнюю цель - добиться присоединения государств, обладающих ядерным оружием, к Протоколу ЗСЯОЮВА, тем самым укрепив как юридический статус договора, так и лидерство АСЕАН в продвижении региона, свободного от ядерного оружия.

В центре внимания ACCWG-TL были постоянные усилия АСЕАН по продвижению полноправного членства Тимора-Лешти в АСЕАН.

В ходе обсуждений был рассмотрен прогресс в реализации дорожной карты по присоединению Тимора-Лешти, укрепление инициатив по наращиванию потенциала для должностных лиц Тимора-Лешти и создание подразделения по Тимору-Лешти в Секретариате АСЕАН.

Малайзия по-прежнему намерена тесно сотрудничать с государствами-членами АСЕАН и Тимором-Лешти для дальнейшего продвижения процесса вступления в АСЕАН в целях укрепления регионального единства и интеграции, заявили в министерстве иностранных дел Малайзии.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Ханой: Использование потенциала культурного наследия для развития креативных индустрий

Ханой: Использование потенциала культурного наследия для развития креативных индустрий

Ханой сегодня является одним из первых регионов Вьетнама, завершивших полную инвентаризацию памятников и эффективно реализующих образовательные программы в сфере культурного наследия. Ежегодно город привлекает сотни миллиардов донгов на реставрацию, сохранение и популяризацию ценностей наследия, внося вклад в устойчивое развитие туризма.
ПОДРОБНЕЕ

Top