НОВОСТИ
Официальные лица АСЕАН обсуждают видение сообщества до 2045 года, членство Тимора-Лешти, зону, свободную от ядерного оружия
Заседания проходили под председательством генерального секретаря Министерства иностранных дел Датук Сери Амран Мохамед Зин в качестве руководителя СДЛ от Малайзии.
Как региональный блок, поддерживающий сотрудничество на основе общих интересов, все дискуссии на заседаниях СДЛ АСЕАН были сосредоточены на обеспечении всеобъемлющих и перспективных подходов для более процветающего, мирного и безопасного региона АСЕАН.
Согласно заявлению министерства, на заседании СДЛ АСЕАН обсуждались усилия АСЕАН по укреплению здания сообщества АСЕАН, в том числе Концепция сообщества АСЕАН до 2045 года, которую планируется принять на 46-м саммите АСЕАН 26 мая.
В этой связи СДЛ АСЕАН поздравил и выразил признательность Целевой группе высокого уровня за выполнение задачи по разработке и окончательному утверждению Концепции сообщества АСЕАН до 2045 года, а также вспомогательных стратегических планов в области политики - безопасности, экономики, общества - культуры и связи.
На встрече также обсуждался прогресс в реализации дорожной карты по полноправному членству Тимора-Лешти в АСЕАН, заявка внешних сторон на присоединение к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и и внешним связям блока.
Заседание Исполкома ЗСЯОЮВА было посвящено постоянным усилиям АСЕАН по продвижению глобального разоружения и нераспространения, включая давнюю цель - добиться присоединения государств, обладающих ядерным оружием, к Протоколу ЗСЯОЮВА, тем самым укрепив как юридический статус договора, так и лидерство АСЕАН в продвижении региона, свободного от ядерного оружия.
В центре внимания ACCWG-TL были постоянные усилия АСЕАН по продвижению полноправного членства Тимора-Лешти в АСЕАН.
В ходе обсуждений был рассмотрен прогресс в реализации дорожной карты по присоединению Тимора-Лешти, укрепление инициатив по наращиванию потенциала для должностных лиц Тимора-Лешти и создание подразделения по Тимору-Лешти в Секретариате АСЕАН.
Малайзия по-прежнему намерена тесно сотрудничать с государствами-членами АСЕАН и Тимором-Лешти для дальнейшего продвижения процесса вступления в АСЕАН в целях укрепления регионального единства и интеграции, заявили в министерстве иностранных дел Малайзии.