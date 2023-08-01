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НОВОСТИ

Официальное письмо премьер-министра о поддержке предприятий по экспорту перца на рынок ОАЭ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь только что подписал и обнародовал Официальное послание № 693/CD-TTg о поддержке предприятий в экспорте перца на рынок ОАЭ. В официальном письме говорилось: Ряд электронных газет (vtv.vn, tuoitre.vn, tienphong.vn...) публикуют информацию о том, что некоторые предприятия, являющиеся членами Вьетнамской ассоциации производителей перца, находятся под угрозой потери экспортных партий перца, корицы, аниса и орехов кешью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за коммерческого мошенничества.

В связи с этим премьер-министр Фам Минь Тьинь дал следующие указания: Министерству иностранных дел возять на себя основную ответственность и координировать действия с министерствами промышленности и торговли, юстиции, сельского хозяйства и развития сельских местностей и транспорта, Государственным банком Вьетнама, поручение посольству Вьетнама в ОАЭ работать в срочном порядке с компетентными органами ОАЭ, запросить и оказать содействие в расследовании и выяснении случая утраты 4 контейнеров с сельскохозяйственной продукцией, принять меры для обеспечения законных прав и интересов вьетнамских предприятий в соответствии с международным и местным законодательством. О результате нужно доложить премьер-министру до 5 августа 2023 года. В ближайшее время предлагается стороне ОАЭ принять срочные меры по охране вьетнамского контейнера с анисом, находящегося в порту Джебель-Али, ОАЭ.

Министерство промышленности и торговли несет основную ответственность и координирует свои действия с Ассоциацией вьетнамских производителей перца и вьетнамскими представительствами за рубежом, призывая компании регулярно информировать соответствующие органы о необходимости проверки и тщательной оценки своих зарубежных партнеров перед подписанием коммерческих контрактов, чтобы избежать проблем, связанных со спорами и подозрениями в мошенничестве.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей берет на себя основную ответственность и координирует с заинтересованными министерствами и ведомствами, содействуя скорейшему созданию ассоциаций между вьетнамскими экспортерами сельскохозяйственной продукции и импортерами ОАЭ для обмена информацией с целью предотвращения мошеннических действий и разрешения коммерческих споров.

ИЖВ/ВИА

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