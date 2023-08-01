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Официальное письмо премьер-министра о поддержке предприятий по экспорту перца на рынок ОАЭ
В связи с этим премьер-министр Фам Минь Тьинь дал следующие указания: Министерству иностранных дел возять на себя основную ответственность и координировать действия с министерствами промышленности и торговли, юстиции, сельского хозяйства и развития сельских местностей и транспорта, Государственным банком Вьетнама, поручение посольству Вьетнама в ОАЭ работать в срочном порядке с компетентными органами ОАЭ, запросить и оказать содействие в расследовании и выяснении случая утраты 4 контейнеров с сельскохозяйственной продукцией, принять меры для обеспечения законных прав и интересов вьетнамских предприятий в соответствии с международным и местным законодательством. О результате нужно доложить премьер-министру до 5 августа 2023 года. В ближайшее время предлагается стороне ОАЭ принять срочные меры по охране вьетнамского контейнера с анисом, находящегося в порту Джебель-Али, ОАЭ.
Министерство промышленности и торговли несет основную ответственность и координирует свои действия с Ассоциацией вьетнамских производителей перца и вьетнамскими представительствами за рубежом, призывая компании регулярно информировать соответствующие органы о необходимости проверки и тщательной оценки своих зарубежных партнеров перед подписанием коммерческих контрактов, чтобы избежать проблем, связанных со спорами и подозрениями в мошенничестве.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей берет на себя основную ответственность и координирует с заинтересованными министерствами и ведомствами, содействуя скорейшему созданию ассоциаций между вьетнамскими экспортерами сельскохозяйственной продукции и импортерами ОАЭ для обмена информацией с целью предотвращения мошеннических действий и разрешения коммерческих споров.