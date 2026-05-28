Официальная церемония привествия Генсекретаря, Президента То Лама в ходе официального визита в Таиланд

По сообщению спецкорреспондента ВИА, утром 28 мая в Доме правительства Таиланда в столице Бангкок состоялась торжественная официальная церемония привествия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лам, его супруги и высокопоставленной делегации Вьетнама. Церемонию возглавил Премьер-министр Королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул вместе с супругой.
  Официальная церемония привествия Генсекретаря, Президента То Лама в ходе официального визита в Таиланд. Фото: ВИА  
После того как кортеж Генсекретаря, Президента То Лама и его супруги прибыл к главному входу Дома правительства, Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул и его супруга встретили высоких гостей у места прибытия и пригласили подняться на почётный подиум. Военный оркестр исполнил государственные гимны Вьетнама и Таиланда. Затем Генсекретарь, Президент То Лам обошёл строй Почётного караула Королевской армии Таиланда. После этого Премьер-министр Анутин Чарнвиракул и его супруга, а также Генсекретарь, Президент То Лам и его супруга представили друг другу членов высокопоставленных делегаций двух стран, участвовавших в церемонии привествия.

Сразу после церемонии привествия Генсекретарь, Президент То Лам и Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул вместе с высокопоставленными делегациями двух стран провели переговоры.

За почти 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Таиландом (1976–2026 гг.) двусторонние отношения неуклонно укреплялись и всесторонне развивались, став одними из самых динамичных и эффективных в рамках АСЕАН.

Таиланд в настоящее время является крупнейшим торговым партнёром Вьетнама в АСЕАН. Экономики двух стран всё теснее интегрируются в региональные цепочки поставок. Таиланд также входит в число крупнейших инвесторов АСЕАН во Вьетнаме, реализуя масштабные проекты в сферах энергетики, перерабатывающей промышленности, розничной торговли, логистики и инфраструктуры. Обе страны обладают значительным потенциалом сотрудничества в развитии цепочек поставок, транспортной и логистической взаимосвязанности, а также в рамках субрегиона Меконга. Благодаря своему важному геостратегическому положению каждая из сторон располагает благоприятными условиями для превращения в центры взаимосвязанности материковой части Юго-Восточной Азии.

Нынешний официальный визит Генсекретаря, Президента То Лама, его супруги и высокопоставленной делегации Вьетнама в Королевство Таиланд демонстрирует особое значение, которое Вьетнам придаёт отношениям с Таиландом, а также всему региону Юго-Восточной Азии. Визит также предоставляет возможность руководителям двух стран провести обстоятельный обмен мнениями по ключевым направлениям эффективной реализации новой рамочной основы сотрудничества, придав тем самым дополнительный импульс развитию двусторонних отношений в предстоящий период.

ВИА/ИЖВ

Первый Международный форум по безопасности в Подмосковье: Вьетнам и Россия достигли ряда соглашений о сотрудничестве

Как сообщает корреспондент ВИА в Москве, 26 мая на площадке Live Arena в Подмосковье открылся первый Международный форум по безопасности .
