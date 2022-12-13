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Официальная церемония встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня в Королевстве Нидерландов
По сообщению спецкора ВИА, утром 12 декабря (по местному времени) во Дворце премьер-министра Нидерландов в Гааге премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел официальную церемонию встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленную делегацию Вьетнама, находящихся с официальным визитом в Королевстве Нидерландов.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте слушают национальные гимны двух стран. Фото: Зыонг Жанг/ВИА
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подошел к машине, чтобы встретить премьер-министра Фам Минь Тьиня, затем два премьер-министра прошли по красной дорожке до почетного места. В торжественной обстановке прозвучали гимны Вьетнама и Нидерландов. После этого два премьер-министра представили делегации двух стран.
Сопровождали премьер-министра Фам Минь Тьиня министр иностранных дел Буи Тхань Шон, министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр природных ресурсов и окружающей среды Чан Хонг Ха, министр сельского хозяйства и развития сельских местностей Ле Минь Хоан и другие.
После официальной церемонии встречи премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели переговоры.
Дружба и сотрудничество между Вьетнамом и Нидерландами положительно развиваются. Нидерланды являются вторым по величине торговым партнером Вьетнама в Европе и крупнейшим инвестором среди государств-членов Европейского союза (ЕС) Вьетнама.
Официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Нидерланды с акцентом на переговоры двух премьер-министров призван вывести отношения двух стран на новый этап развития, согласовать направления и меры по развитию сотрудничества между двумя странами в ближайшее время в целях повышения политического доверия, содействия устойчивому развитию и тесной координации в ответ на глобальные вызовы.