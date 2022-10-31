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Официальная церемония встречи Генсекa Нгуен Фу Чонга и высокопоставленной вьетнамской делегации в Пекине

По сообщению спецкорра ВИА, во второй половине дня 31 октября торжественная церемония официальной встречи Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и высокопоставленной вьетнамской делегации была организована в Доме народных собраний в Пекине.
  Генсек, Председатель КНР Си Цзиньпин приветствует Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга. Фото: ВИА  
По сообщению спецкорра ВИА, во второй половине дня 31 октября торжественная церемония официальной встречи Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и высокопоставленной вьетнамской делегации была организована в Доме народных собраний в Пекине. Церемонию встречи провел Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

На церемонии встречи с китайской стороны присутствовали также товарищи: член Политбюро, статский советник, министр иностранных дел Ван И; член Политбюро, национальный вице-председателя по политическим вопросам, председатель Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн; член ЦК КПК, заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао; член ЦК КПК, министр коммерции Ван Шоувэнь и другие руководители Китая.

Встретил конвой с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и высокопоставленной вьетнамской делегацией в Дом народных собраний 21-пушечный салют. Генеральный секретарь, Председатель Си Цзиньпин тепло приветствовал Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга. Два лидера позировали для совместного фото. Стороны представили официальных лиц, присутствовавших на церемонии встречи.

Си Цзиньпин пригласил Нгуен Фу Чонга подняться на трибуну. Военный оркестр играл государственные гимны Вьетнама и Китая. Далее Генеральный секретарь, Председатель Си Цзиньпин и Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг приняли почетный караул Народно-освободительной армии Китая.

Затем Си Цзиньпин возглавил высокопоставленную китайскую делегацию, а Нгуен Фу Чонг возглавил высокопоставленную вьетнамскую делегацию провели переговоры на высоком уровне.

ВИА

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