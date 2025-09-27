Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Официальная депеша Премьер-министра о сосредоточении усилий на реагировании на тайфун № 10

Тайфун «Буалой» движется почти вдвое быстрее среднего тайфуна в этом регионе и может вызвать целый ряд стихийных бедствий, таких как сильный ветер, проливные дожди, внезапные наводнения, оползни и прибрежные затопления
  Каждый офицер и боец глубоко усваивает принципы «четырёх на месте» и «трёх готовностей», решительно не допуская пассивности, внося вклад в минимизацию ущерба, причиняемого тайфуном. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал официальную депешу № 173/CĐ-TTg о сосредоточении усилий на реагировании на тайфун № 10 в 2025 году.

В депеше отмечается: вечером 26 сентября тайфун «Буалой» вошёл в Восточное море, став тайфуном № 10. Максимальная скорость ветра в районе центра бури достигает 11–12 баллов, порывы - до 15 баллов; буря движется очень быстро, со скоростью свыше 30 км/ч.

Это мощный и быстро движущийся тайфун, который может вызвать сильный ветер и обильные осадки на суше в районах Северного Центрального и Северного Вьетнама, создать угрозу селевых потоков, оползней в горных районах, безопасности водохранилищ, затоплений в низинах. Для проактивного реагирования на тайфун № 10, обеспечения безопасности жизни населения и минимизации ущерба имуществу граждан и государства Премьер-министр потребовал:

Соответствующие министерства, ведомства, а также председатели народных комитетов прибрежных провинций и городов от Куангниня до Кханьхоа должны постоянно и регулярно отслеживать ситуацию, своевременно давать указания и организовывать реализацию мер по реагированию на тайфун № 10, действуя на максимально возможном уровне готовности; главной и первоочередной целью является обеспечение безопасности жизни населения.

Провинциям от Тханьхоа до Куангнгай предписано обеспечить безопасность жизни населения; призывать суда и рыбацкие лодки возвращаться в укрытия, гарантировать безопасность для судов, работающих в море, прибрежных районах, на островах, а также на суше; защищать жилые дома, склады, фабрики, здания государственных учреждений, учебные заведения, медицинские учреждения, систему дамб, водохранилища и инфраструктурные объекты; развернуть работы по спасению и ликвидации последствий в случае возникновения неблагоприятных ситуаций.

Министру сельского хозяйства и охраны окружающей среды поручено прогнозировать и предоставлять полную, своевременную и максимально точную информацию о развитии и воздействии тайфуна, наводнений, чтобы компетентные органы и население могли знать и активно осуществлять соответствующие и эффективные меры реагирования.

Министрам строительства; промышленности и торговли; культуры, спорта и туризма; науки и технологий; образования и подготовки кадров; здравоохранения поручено развернуть меры реагирования на тайфун и паводки с целью защиты персонала, транспортных средств, оборудования и материально-технической базы в управляемых сферах. Особое внимание следует уделить обеспечению безопасности транспортных средств на автомобильных, морских, речных, железнодорожных и воздушных маршрутах; безопасности нефтегазовой деятельности в море; безопасности гидроэлектростанций, системы электропередачи и телекоммуникационной системы.

Министрам национальной обороны и общественной безопасности поручено заранее развернуть силы и средства, быть в постоянной готовности поддержать местные органы власти в реализации мер по реагированию на тайфун, в особенности в вопросах эвакуации, переселения населения, проведения поисково-спасательных работ по запросу.

Крупным отечественным средствам массовой информации надлежит усилить информирование о развитии тайфуна, паводков, об указаниях Правительства, Премьер-министра и компетентных органов на центральном и местном уровнях; распространять рекомендации по навыкам реагирования на тайфун и паводки, чтобы население могло активно применять меры защиты и минимизировать ущерб.

Премьер-министр поручил заместителю Премьер-министра Чан Хонг Ха продолжать координировать работу министерств, ведомств и местных органов власти по своевременной реализации мер реагирования на тайфун, паводки, просадки и оползни.

Доцент, доктор Май Ван Кхием, директор Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, утром 27 сентября заявил, что тайфун «Буалой» движется почти вдвое быстрее среднего тайфуна в этом регионе и может вызвать целый ряд стихийных бедствий, таких как сильный ветер, проливные дожди, внезапные наводнения, оползни и прибрежные затопления.

В 4:00 утра того дня центр тайфуна находился примерно на широте 14° северной и долготе 116,6° восточной, на расстоянии около 580 км к востоко-юго-востоку от специальной зоны Хоангша, с устойчивым ветром силой 11–12 баллов (103–133 км/ч), порывами до 15 баллов. Шторм перемещался на запад-северо-запад со скоростью 35–40 км/ч.

Ожидается, что по мере приближения к центральному побережью Вьетнама тайфун будет усиливаться, вероятно выйдет на сушу между провинциями Нгеан и Куангчи рано утром 29 сентября, а затем ослабеет над территорией Лаоса к 30 сентября.

Прогнозируются обильные осадки на севере и в северо-центральных регионах страны, со средним количеством дождя от 100 до 300 мм и местами свыше 600 мм.

Оперативные предупреждения об угрозе внезапных паводков и оползней доступны на портале Администрации метеорологии и гидрологии по адресу: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

ИЖВ/ВИА

