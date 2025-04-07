НОВОСТИ
От сокращения выбросов к торговле углерода – зелёный путь сельского хозяйства Вьетнама
Сельское хозяйство Вьетнама охватывает широкий спектр – от животноводства до растениеводства и лесоводства, обладая высоким потенциалом перехода к производству с низким уровнем выбросов. Циркулярное, экологическое и органическое сельское хозяйство не только снижает воздействие на окружающую среду, но и позволяет генерировать ценные углеродные кредиты. Хотя отрасль сегодня является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, она активно движется в сторону зелёного и устойчивого роста.
Особенно важную роль играет лесное хозяйство Вьетнама: более 14 миллионов гектаров лесов способствуют снижению выбросов и адаптации к изменению климата. Лесной сектор обладает значительными преимуществами благодаря способности обеспечивать отрицательный чистый выброс, способствуя поглощению углерода.
Программа по передаче результатов сокращения выбросов в северо-центральных провинциях добилась успеха: было передано 10,3 миллиона тонн CO₂ и получено 51,5 миллиона долларов США в период 2018–2019 годов. Этот успешный пример открывает перспективность развития рынка лесных углеродных кредитов. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (ныне Министерство сельского хозяйства и окружающей среды) подписало письмо о намерениях с Организацией по укреплению финансового обеспечения лесного сектора (Emergent) – уполномоченным представителем Альянса LEAF по финансированию лесного сектора для сокращения выбросов.
Согласно подписанному документу, Вьетнам передаст Альянсу LEAF объём поглощения парниковых газов (CO₂), достигнутый на территории 4,26 миллиона гектаров лесов в Южно-Центральном регионе и на Центральном плато в период с 2022 по 2026 годы, в обмен на финансовые средства для инвестиций в охрану и развитие лесов. Вьетнаму разрешается использовать до 100% общего объёма переданных прав на сокращение выбросов для выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению и внесённого на национальном уровне вклада (NDC).
По словам Фам Хонг Лыонга, заместителя начальника Департамента лесного хозяйства и лесоохраны, рынок углеродных кредитов из лесного сектора обладает высоким доходным потенциалом, способствует защите и развитию лесов, а также созданию рабочих мест для местных сообществ.
Что касается животноводства, то ранее в стране успешно реализовывалась программа биогаза, признанная международными организациями как вклад в снижение выбросов парниковых газов. В рамках программы Вьетнам продал 3.072.265 углеродных кредитов и получил 8,1 млн долларов США. Инициатива принесла пользу миллиону человек в 53 провинциях, поддержав строительство биогазовых установок на частных фермах и способствуя снижению выбросов в животноводстве.
Рисовая отрасль Вьетнама также готовится к участию в углеродном рынке. Международное сообщество высоко оценило проект устойчивого развития 1 миллиона гектаров качественного и маловыбросного риса в дельте Меконга.
По словам Ле Тхань Тунга – постоянного заместителя председателя и генерального секретаря Ассоциации рисовой отрасли Вьетнама (VIETRISA), ассоциация планирует к 2025 году развить бренд экологически чистого риса с низким уровнем выбросов и к 2028 году создать торговую марку для "углеродно-нейтрального" риса с целью продажи углеродных кредитов.
На мировом уровне углеродный рынок делится на обязательный и добровольный. Вьетнам в основном участвует в добровольном сегменте, где кредиты свободно торгуются, но их стоимость подвержена колебаниям и обычно ниже, чем на обязательном рынке. Для повышения стабильности и ценности углеродных кредитов внутри страны ключевым станет развитие правового механизма и национальной системы сертификации.
Углеродный рынок откроет множество возможностей для сельского и лесного хозяйства Вьетнама – от защиты окружающей среды и устойчивого финансирования до повышения уровня жизни местных сообществ.
Однако для максимального использования этого потенциала Вьетнаму необходимо совершенствовать законодательную базу, создавать эффективные механизмы управления и активно усиливать международное сотрудничество. Текущие шаги станут прочным фундаментом для будущего развития рынка углерода.