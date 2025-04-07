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От сокращения выбросов к торговле углерода – зелёный путь сельского хозяйства Вьетнама

Рынок углерода становится основным инструментом снижения выбросов парниковых газов, открывая новые возможности для сельского хозяйства Вьетнама. Обязательства Вьетнама по сокращению выбросов создают значительные возможности для развития отрасли за счёт создания и внедрения финансовых механизмов, мобилизации как международных, так и внутренних ресурсов путём развития углеродного рынка и стимулирования торговли углеродными кредитами. 24 января 2025 года правительство Вьетнама поручило Министерству финансов разработать правовую базу для осуществления финансовой деятельности на углеродном рынке. В частности, Министерство готовит постановление о создании углеродной биржи, обеспечивающее юридическую и операционную стабильность торговли в соответствии с положениями Закона об охране окружающей среды. Это важный шаг к формированию прозрачной деловой среды и стимулированию участия бизнеса.

Сельское хозяйство Вьетнама охватывает широкий спектр – от животноводства до растениеводства и лесоводства, обладая высоким потенциалом перехода к производству с низким уровнем выбросов. Циркулярное, экологическое и органическое сельское хозяйство не только снижает воздействие на окружающую среду, но и позволяет генерировать ценные углеродные кредиты. Хотя отрасль сегодня является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, она активно движется в сторону зелёного и устойчивого роста.

Особенно важную роль играет лесное хозяйство Вьетнама: более 14 миллионов гектаров лесов способствуют снижению выбросов и адаптации к изменению климата. Лесной сектор обладает значительными преимуществами благодаря способности обеспечивать отрицательный чистый выброс, способствуя поглощению углерода.

Программа по передаче результатов сокращения выбросов в северо-центральных провинциях добилась успеха: было передано 10,3 миллиона тонн CO₂ и получено 51,5 миллиона долларов США в период 2018–2019 годов. Этот успешный пример открывает перспективность развития рынка лесных углеродных кредитов. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (ныне Министерство сельского хозяйства и окружающей среды) подписало письмо о намерениях с Организацией по укреплению финансового обеспечения лесного сектора (Emergent) – уполномоченным представителем Альянса LEAF по финансированию лесного сектора для сокращения выбросов.

Согласно подписанному документу, Вьетнам передаст Альянсу LEAF объём поглощения парниковых газов (CO₂), достигнутый на территории 4,26 миллиона гектаров лесов в Южно-Центральном регионе и на Центральном плато в период с 2022 по 2026 годы, в обмен на финансовые средства для инвестиций в охрану и развитие лесов. Вьетнаму разрешается использовать до 100% общего объёма переданных прав на сокращение выбросов для выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению и внесённого на национальном уровне вклада (NDC).

По словам Фам Хонг Лыонга, заместителя начальника Департамента лесного хозяйства и лесоохраны, рынок углеродных кредитов из лесного сектора обладает высоким доходным потенциалом, способствует защите и развитию лесов, а также созданию рабочих мест для местных сообществ.

Что касается животноводства, то ранее в стране успешно реализовывалась программа биогаза, признанная международными организациями как вклад в снижение выбросов парниковых газов. В рамках программы Вьетнам продал 3.072.265 углеродных кредитов и получил 8,1 млн долларов США. Инициатива принесла пользу миллиону человек в 53 провинциях, поддержав строительство биогазовых установок на частных фермах и способствуя снижению выбросов в животноводстве.

Рисовая отрасль Вьетнама также готовится к участию в углеродном рынке. Международное сообщество высоко оценило проект устойчивого развития 1 миллиона гектаров качественного и маловыбросного риса в дельте Меконга.

По словам Ле Тхань Тунга – постоянного заместителя председателя и генерального секретаря Ассоциации рисовой отрасли Вьетнама (VIETRISA), ассоциация планирует к 2025 году развить бренд экологически чистого риса с низким уровнем выбросов и к 2028 году создать торговую марку для "углеродно-нейтрального" риса с целью продажи углеродных кредитов.

На мировом уровне углеродный рынок делится на обязательный и добровольный. Вьетнам в основном участвует в добровольном сегменте, где кредиты свободно торгуются, но их стоимость подвержена колебаниям и обычно ниже, чем на обязательном рынке. Для повышения стабильности и ценности углеродных кредитов внутри страны ключевым станет развитие правового механизма и национальной системы сертификации.

Углеродный рынок откроет множество возможностей для сельского и лесного хозяйства Вьетнама – от защиты окружающей среды и устойчивого финансирования до повышения уровня жизни местных сообществ.

Однако для максимального использования этого потенциала Вьетнаму необходимо совершенствовать законодательную базу, создавать эффективные механизмы управления и активно усиливать международное сотрудничество. Текущие шаги станут прочным фундаментом для будущего развития рынка углерода.

ИЖВ/ВИА

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