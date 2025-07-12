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От рыболовства к морской аквакультуре: зелёная революция в секторе рыбного хозяйства

Зеленый переход является направлением развития всех отраслей экономики Вьетнама для интеграции в мировое сообщество, включая сектор рыбного хозяйства. Помимо устойчивого промысла, устойчивого производства и разведения рыбных ресурсов с минимальным негативным воздействием на морские экосистемы и здоровье человека являются нынешним направленнием развития вьетнамского рыбного хозяйства. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в начале июня 2025 года выпустила предупреждение, что до 35,5% популяций морских рыб в мире подвергаются чрезмерной эксплуатации, и только 64,5% остаются на устойчивом уровне. Это результат исследования более 2570 популяций рыб с участием 650 экспертов из 90 стран. Перед лицом угрозы исчезновения морских видов многие страны изменили свое мышление, постепенно перейдя от промысла к промышленной морской аквакультуре вдали от берега в больших масштабах, со строгим контролем заболеваний и отслеживанием происхождения, в том числе и Вьетнам.

Исследование Всемирного банка показал, что во Вьетнаме есть много глубоководных районов, пригодных для морской аквакультуры. Закрытые глубоководные бухты, расположенные близко к берегу, в таких провинциях, как Кханьхоа, Фуйен, Куангнинь, а также во многих прибрежных районах юга страны, например, в Бариа – Вунгтау, Кьенжанг, Камау, особенно подходит для выращивания видов рыб, имеющих экспортную ценность, таких как кобия, помфрет, окунь, омар.

По словам То Тхи Тыонг Лан, заместителя генерального секретаря Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), экологизация всей цепочки поставок морепродуктов - от выращивания до переработки и сбыта - стала глобальным императивом.

Поскольку мировые рынки требуют ужесточения экологических правил и стандартов низкого уровня выбросов, вьетнамским экспортерам необходимо обеспечить прозрачность отслеживания продукции, единые «зеленые» сертификаты и четкую дорожную карту. В противном случае они рискуют остаться за бортом прибыльных рынков, добавила она.

Директор Научно-исследовательского института аквакультуры № 3 доцент Во Ван Ня отметил сильные стороны Вьетнама в области морских видов, включая ракообразных, моллюсков, иглокожих и морских рыб. Его институт поставляет качественное племенное поголовье селекционерам, удваивая исследования таких востребованных видов, как вавилонские улитки, устрицы, жемчужные устрицы, абалоны, баррамунди, групер, омар, синий плавающий краб, креветка-богомол и морской огурец, чтобы стимулировать рост отрасли.

Чтобы использовать этот потенциал, премьер-министр утвердил план развития морской аквакультуры до 2030 года с перспективой до 2045 года. План предусматривает создание к 2030 году 300 000 гектаров морских ферм, производство 1,4 миллиона тонн водных продуктов в год и получение ежегодного дохода от экспорта в размере 1,8-2 миллиардов долларов США.

План предполагает использование передовых технологий и современного управления для совершенствования промышленных операций на шельфе. Цель - использовать длинную береговую линию Вьетнама, которая, согласно недавнему исследованию Всемирного банка, идеально подходит для разведения таких ценных экспортных видов, как кобия, снеппер и омар.

В нем также содержится призыв к интеграции ресурсов уже существующих отраслей нефтегазовой промышленности, судостроения и морского транспорта для создания устойчивой морской экономики с высокой добавленной стоимостью.

ИЖВ/ВИА

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