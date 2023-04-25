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НОВОСТИ

Отчет: Коррупция постепенно сдерживается, предотвращается и сокращается

24 апреля вице-премьер Ле Минь Кхай подписал отчет правительства об итогах выполнения Национальной стратегии борьбы с коррупцией в 2020 году и Плана реализации Конвенции ООН против коррупции. В отчете показано, что за последние 10 лет Вьетнам добился многих важных результатов, оставив заметный след в борьбе с коррупцией, коррупция постепенно сдерживается, предотвращается и сокращается.

Индекс восприятия коррупции во Вьетнаме, оцененный организацией «Международная прозрачность» (Transparency International), растет. Если в 2009 году Вьетнам набрал всего 2,6/10 баллов, занимая 120/180 стран, то к 2021 году он достиг 39/100 баллов, заняв 87/180 место в мировом рейтинге.

Закон о борьбе с коррупцией 2018 года и Постановление правительства № 130/2020/ND-CP установили систему агентств для контроля активов и доходов и конкретизировали механизмы проверки.

За 10 лет более 8,28 млн людей совершили декларирование активов и доходов. Правительство обнародовало множество правил, касающихся ответственности руководителя в случае коррупции в подразделении, находящемся под его/ее управлением. За 10 лет за отсутствие ответственности за коррупцию к уголовной ответственности привлечен 1.141 руководитель и заместитель руководителя.

Ежегодно Государственная инспекция разрабатывает и организует программу проверки, концентрируясь на «горячих» сферах, склонных к возникновению негативных и коррупционных действий, таких как землеустройство и использование земли, инвестиции в строительство, акционирование государственных предприятий, государственные закупки, кадровая работа, финансы....

Проведено 73.833 административных проверки и более 2 млн профильных проверок, ходатайствовали о привлечении к административной ответственности 16.956 коллективов и 23.185 лиц, предложено вернуть 351.799 млрд донгов и 104.216 га земли; передано в следственные органы 804 дела, 1.057 субъектов.

В отчете упоминается ряд крупных дел, таких как дело Нгуен Дык Киена, ACB Bank; Хуинь Тхи Хуен Ньы, Vietinbank; дела в PVC, PVP Land с участием Чинь Суан Тханем, нарушение государственных правил землеустройства с участием Фан Ван Ань Ву…

Ведутся судебные дела в отношении физических лиц, например, Фан Куок Вьет, председателя совета директоров Viet A Company, за «взяточничество»; Чинь Ван Кует, председатель Совета директоров Акционерного общества FLC Group, за «Манипулирование фондовым рынком»; До Ань Зунг, председатель совета директоров и генеральный директор Tan Hoang Minh Group, за «мошенническое присвоение имущества»; Нгуен Тхи Тхань Нян, председатель Совета директоров Прогрессивной международной акционерной компании (АИК), за «нарушение правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия»...

По мнению Правительства, в работу по выявлению и борьбе с коррупцией внесены заметные и явные изменения, выявлены и преодолены проблемы «групп интересов», «перекрестного владения» в банковском секторе за период 2010 - 2015 гг. На третьем этапе Стратегии и осуществления Конвенции были выявлены и расследованы крупные экономические и коррупционные дела. Возбуждение уголовных дел и расследование крупных дел – это сильный удар по психологии коррупционеров, предотвращение коррупционных мотивов.

Многие коррумпированные объекты, в том числе многие высокопоставленные кадры и руководители органов Партии и государства, подверглись серьезному наказанию. Выросли и результаты возврата активов по коррупционным делам. Органы по исполнению гражданских решений приняли в общей сложности 12.857 дел на сумму более 167,2523 трлн. донгов.

ВИА/ИЖВ

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