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НОВОСТИ

Отсрочка США введения ответных пошлин на 90 дней для Вьетнама – позитивный шаг

Вьетнам проведет переговоры с Соединенными Штатами по взаимному торговому соглашению.
   Официальный представитель внешнеполитического ведомства СРВ Фам Тху Ханг. Фото: ВИА  

10 апреля на очередной пресс-конференции МИД СРВ официальный представитель внешнеполитического ведомства Фам Тху Ханг назвала решение США об отсрочке введения ответных пошлин на 90 дней для Вьетнама позитивным шагом.

По её словам, Вьетнам проведет переговоры с Соединенными Штатами по взаимному торговому соглашению. Мероприятие будет проходить на основе взаимного уважения с целью достижения удовлетворительных решений в направлении справедливой и устойчивой торговли в интересах народов и бизнес-кругов двух стран. Это соответствует духу всеобъемлющего стратегического партнерства и 30-летних дипломатических отношений между двумя странами (1995-2025 гг.).

«В этом году планируется ряд мероприятий, посвященных 30-летию со дня установления дипотношений между Вьетнамом и США», - добавила Фам Тху Ханг.


VOV/ИЖВ

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