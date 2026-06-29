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Отряд спасателей Министерства общественной безопасности отправился для выполнения миссии в Венесуэле
Церемонию возглавил генерал-полковник Ле Ван Туен, заместитель министра общественной безопасности. В мероприятии также приняли участие временный поверенный в делах Посольства Венесуэлы во Вьетнаме Эстела дель Валье Кихада Суарес, полковник Фам Хунг Зыонг, заместитель начальника Департамента пожарно-спасательной полиции и поисково-спасательных работ, руководитель делегации, а также 41 член отряда.
Землетрясение, произошедшее 24 июня, привело к исключительно тяжёлым последствиям в Венесуэле. По состоянию на 28 июня число погибших превысило 1 400 человек, более 50 000 человек числятся пропавшими без вести, десятки тысяч жилых домов были разрушены. В связи с этой трагедией, выполняя указания руководителей Партии, Государства и Правительства, Министерство общественной безопасности Вьетнама приняло решение направить в Венесуэлу силы для поиска пострадавших, проведения поисково-спасательных работ и оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Выступая на церемонии, генерал-полковник Ле Ван Туен выразил глубокие соболезнования Правительству, народу Венесуэлы и семьям погибших. Он подчеркнул, что оперативное направление Вьетнамом спасательного контингента в район бедствия призвано не только оказать помощь людям, оказавшимся в тяжёлой ситуации, но и является проявлением международной солидарности, гуманитарной ответственности и традиционной дружбы между Вьетнамом и Венесуэлой.
Делегация сформирована Министерством общественной безопасности во взаимодействии с Министерством национальной обороны и включает сотрудников, обладающих высокой профессиональной подготовкой и богатым опытом поиска пострадавших на местах обрушения зданий, оказания экстренной медицинской помощи, обеспечения связи, материально-технического обеспечения и руководства спасательными операциями. Отряд оснащён специализированной техникой, оборудованием для поиска людей, медицинским имуществом и всеми необходимыми материально-техническими средствами. Вся подготовительная работа завершена, что позволит приступить к выполнению задач сразу после прибытия в район проведения операции.
Генерал-полковник Ле Ван Туен потребовал от всех членов делегации сохранять твёрдость духа, сплочённость, строго соблюдать дисциплину и активно взаимодействовать с местными спасательными службами. При любых обстоятельствах безопасность личного состава должна оставаться безусловным приоритетом наряду с необходимостью максимально оперативного поиска и оказания помощи пострадавшему населению. Каждый участник миссии выполняет конкретную задачу, но одновременно представляет образ Вьетнама — страны и народа, отличающихся гуманизмом, ответственностью и готовностью прийти на помощь друзьям в трудную минуту.
Выступая на церемонии, временный поверенный в делах Посольства Венесуэлы во Вьетнаме Эстела дель Валье Кихада Суарес выразила искреннюю признательность Партии, Государству, Правительству и Министерству общественной безопасности Вьетнама за своевременное направление спасательного отряда в Венесуэлу. По её словам, присутствие вьетнамских спасателей в период, когда Венесуэла переживает тяжёлые последствия стихийного бедствия, имеет значение, выходящее далеко за рамки оказания кадровой и технической помощи. Оно является символом дружбы, взаимной поддержки и прочных связей между народами двух стран.
Эстела дель Валье Кихада Суарес выразила уверенность, что благодаря профессиональному опыту, высокому чувству ответственности и мужеству вьетнамская делегация внесёт весомый вклад в оказание помощи населению пострадавших районов Венесуэлы и поможет людям преодолеть самые тяжёлые дни после землетрясения.