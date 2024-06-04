НОВОСТИ
Отпускная цена на золото марки SJC составляет 78,98 млн донгов
Ранее SBV заявил, что четыре государственных коммерческих банка - Agribank, Vietcombank, Vietinbank и BIDV - и SJC имеют исключительное право покупать золотые слитки SJC у SBV и продавать их населению. Этот стратегический шаг направлен на укрепление стабильности рынка и обеспечение сбалансированности рынка золота.
2 июня на официальных сайтах четырех государственных коммерческих банков и SJC были объявлены места и время продажи золотых слитков SJC индивидуальным клиентам.
Основное внимание уделяется Ханою и Хошимину. Кроме того, SJC также будет продавать золотые слитки в других городах, включая Хайфон, Халонг, Нячанг, Хюэ, Куангнгай, Бьенхоа, Кантхо, Бакльеу и Камау.
Банки должны были начать продажу золотых слитков SJC индивидуальным клиентам в 16 специально отведенных для этого точках продаж в Ханое и Хошимине в 14:30 3 июня. А с 4 июня операции по продаже золота начнутся в 9 утра.