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Отпускная цена на золото марки SJC составляет 78,98 млн донгов

3 июня Государственный банк Вьетнама (SBV) объявил, что отпускная цена на золото марки SJC составляет 78,98 млн донгов (3 108 долларов США) за таэль.
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИA  
Цена продажи определена на основе закупочных цен на золото марки SJC, установленных SBV для четырех государственных коммерческих банков Вьетнама и компании Saigon Gems and Gold One Member Co Ltd (SJC), говорится в сообщении, и добавляется, что банк продолжит следовать дорожной карте, чтобы сократить разницу между внутренней ценой на золотые слитки SJC и мировой ценой.

Ранее SBV заявил, что четыре государственных коммерческих банка - Agribank, Vietcombank, Vietinbank и BIDV - и SJC имеют исключительное право покупать золотые слитки SJC у SBV и продавать их населению. Этот стратегический шаг направлен на укрепление стабильности рынка и обеспечение сбалансированности рынка золота.

2 июня на официальных сайтах четырех государственных коммерческих банков и SJC были объявлены места и время продажи золотых слитков SJC индивидуальным клиентам.

Основное внимание уделяется Ханою и Хошимину. Кроме того, SJC также будет продавать золотые слитки в других городах, включая Хайфон, Халонг, Нячанг, Хюэ, Куангнгай, Бьенхоа, Кантхо, Бакльеу и Камау.

Банки должны были начать продажу золотых слитков SJC индивидуальным клиентам в 16 специально отведенных для этого точках продаж в Ханое и Хошимине в 14:30 3 июня. А с 4 июня операции по продаже золота начнутся в 9 утра.

ИЖВ/ВИА

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