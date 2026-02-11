Отправился «Профсоюзный поезд», доставивший почти 3 000 рабочих домой на празднование Тэта

Многочисленные рабочие отправляются на «Профсоюзном поезде — Весна 2026», чтобы вернуться на родину и встретить Тэт в семейном кругу. Фото: ВИА



Программа «Профсоюзный поезд — Весна» была инициирована исходя из практических потребностей заботы о трудящихся со стороны Профсоюза города Хошимин и получила широкое распространение по всей стране.

Утром 10 февраля (23-й день последнего лунного месяца) на вокзале Сайгон официально отправился «Профсоюзный поезд — Весна 2026», доставивший почти 3 000 членов профсоюза и работников, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам проживания для встречи Тэта Бинь Нго 2026.

Программа, организованная Федерацией труда города Хошимин, направлена на поддержку транспортных расходов и моральное поощрение рабочих и трудящихся, чтобы они могли спокойно и уверенно встретить праздник в кругу семьи после года работы вдали от родного дома.

По словам Буй Тхань Няна, председателя Федерации труда города Хошимин, в настоящее время более 60% рабочей силы, занятой в городе, составляют приезжие работники, сталкивающиеся со значительными трудностями, связанными с расходами на проживание, жильё и накопления.

В связи с этим забота о Тэте для членов профсоюза и трудящихся всегда рассматривается профсоюзной организацией как ключевая задача; она осуществляется проактивно с мобилизацией всех возможных ресурсов и в крупном масштабе. В частности, программа «Профсоюзный поезд — Весна», возникшая из практики заботы о работниках со стороны городского профсоюза, получила широкое распространение по всей стране при координации с Вьетнамской железнодорожной корпорацией.

Эти значимые инициативы не ограничиваются текущими показателями, а продолжают и будут расширяться в последующие годы, в духе принципа «никого не оставить позади».

В этом году при поддержке Всеобщей конфедерации труда Вьетнама в рамках программы было передано почти 3 000 билетов на поезд туда и обратно, а также множество практичных новогодних подарков для отобранных на местах лучших членов профсоюза и работников. Поезда в направлении выезда отправляются с 10 по 16 февраля; обратные рейсы для возвращения рабочих к месту работы запланированы с 20 февраля по 1 марта.

Для многих работников это стало большой радостью, поскольку в течение нескольких лет у них не было возможности вернуться домой на Тэт. Программа помогает снизить финансовую нагрузку и позволяет встретить семейный Тэт более полно и тепло.

Буй Тхань Нян также выразил признательность за устойчивый и зачастую незаметный вклад рабочих и трудящихся из различных провинций и городов, выбравших город Хошимин местом жизни и работы и внесших важный вклад в развитие города. Он выразил надежду, что работники будут строго соблюдать правила в ходе поездки, весело и безопасно встретят Тэт и своевременно вернутся к работе с новым настроем и энергией.

По данным Федерации труда города Хошимин, в период Тэта Бинь Нго 2026 профсоюз города планирует оказать поддержку примерно 350 000 членам профсоюза и работникам различными способами, включая помощь с железнодорожными, автобусными и авиабилетами, визиты и подарки, заботу о детях членов профсоюза и работников, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также о детях рабочих, пострадавших от тяжёлых заболеваний, производственных травм или стихийных бедствий.