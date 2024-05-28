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Отпечаток 10-летия участия Вьетнама в миротворческих операциях ООН
В настоящее время Вьетнам занимает 45-е место из 120 стран, которые отправляют войска и полицию, а также 274 человека с регулярным развертыванием полевых миссий, в том числе 36 женщин. В 3 полевых миссиях, включая МООНЮС, МИНУСКА и ЮНИСФА, работали 27 отдельных офицеров (21 армейский офицер и 6 полицейских), полевой госпиталь второго уровня (63 человека) и саперская рота (184 человека). У Вьетнама также есть 4 офицера (3 военных и 1 полицейский), которые несут службу в штаб-квартире ООН, непосредственно участвуя в деятельности учреждений, осуществляющих руководство миссией, разработку планов и политик в области миротворчества ООН.
Генеральный секретарь ООН, заместитель генерального секретаря ООН, отвечающий за операции по поддержанию мира, и военный советник ООН неоднократно высоко оценивали и благодарили правительство Вьетнама за его вклад во вьетнамские миротворческие силы. Многие руководители ООН также отмечают вклад Вьетнама в продвижение гендерного равенства, в частности, активное направление женщин-военнослужащих для участия в миротворческих операциях ООН, что соответствует критериям, установленным ООН, и даже превышает их.
Жан-Пьер Лакруа, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, высоко оценивает активное участие Вьетнама в миротворческих операциях ООН и достижения высоких результатов, а также обязательства Вьетнама по реализации целей и задач ООН.
Заместитель генерального секретаря ООН сказал, что он был непосредственным свидетелем и был очень впечатлен, увидев, как вьетнамская саперская рота очень хорошо выполняет сложные задачи, возложенные на нее Временной миссией ООН по обеспечению безопасности в регионе Абьей (ЮНИСФА).
Между тем, заместитель Генерального секретаря ООН Атул Кхаре выразил восхищение усилиями и вкладом Вьетнама, особенно развертыванием полевых госпиталей второго уровня для участия в миротворческих операциях ООН с 2018 года до сих пор. Этот успех демонстрирует твердую приверженность, подтверждение усилий Вьетнама, которые играют важную роль в партнерстве между Вьетнамом и ООН.
10-летие традиционного дня Департамента миротворческих операций Вьетнама
Основанный 27 мая 2014 г., Департамент миротворческих операций Вьетнама, в состав которого входят более элитные сотрудники, подтвердил квалификацию и компетентность в международной рабочей среде. Отдельные подразделения и офицеры всегда хорошо выполняют поставленные задачи, подтверждают свою ответственность и повышают свой статус и имидж страны, народной армии Вьетнама, распространяя образ страны, вьетнамского народа, как дружелюбных, сострадательных, миролюбивых людей.
Помимо профессиональных задач, посредством многих практических программ и мероприятий Миротворческие силы ООН Вьетнама также помогают населению принимающей страны, например: для обеспечения безопасности в регионе Абьей (ЮНИСФА) направляли саперную роту Временной миссии ООН и 2-й полевой госпиталь в Южный Судан.
Вьетнамские солдаты произвели глубокое впечатление на местных жителей в миссии ЮНИСФА, изменив облик региона Абьей и повысив престиж сил ООН «зеленые каски» в целом и Вьетнама в частности. Вьетнамские солдаты-саперы не боялись суровых погодных условий, нехватки оборудования и материалов, когда помогали местным бороться с наводнениями, строить дороги, вести сельское хозяйство, помогали школам строить, ремонтировать классные комнаты и другие помещения; организовывать волонтерское обучение; бурить скважины для местных районов и школ; организовывать медицинские осмотры, лечения, медицинские консультации и бесплатное обеспечение лекарствами местных жителей...
По словам полковника Фама Мань Тханга, директора Департамента миротворческих операций Вьетнама, жители региона Абьей благодарны народной армии Вьетнама за направление маперской роты в миссию ЮНИСФА для выполнения миротворческих миссий в труднодоступных районах, пострадавших от конфликтов.
Власти и местные жители хотят, чтобы вьетнамская саперская рота оставалась здесь подольше, чтобы помогать им жить. Вьетнамская армия была отмечена командующим миссией ЮНИСФА, местными органами власти и населением региона Абьей как «первое подразделение Организации Объединенных Наций, проявившее пристальное внимание, ответственность и близость к населению региона Абьей».
Генерал-майор Бенджамин Олуфеми Сойерр, исполняющий обязанности главы миссии и командующий миссией ЮНИСФА оставил заметку в «золотой книге саперской роты Вьетнама», в которой он высоко оценил взгляды саперской роты Вьетнама на доступ к местным общинам. Он полностью уверен, что саперская рота Вьетнама продолжит эффективно работать в миссии, и просит вьетнамское подразделение продолжать поддерживать очень хороший рабочий настрой, чтобы флаг Вьетнама и флаг ООН всегда развевались.
Вьетнамские врачи- «голубые каски» в Южном Судане, обладающие высокой квалификацией, высоко ценятся ООН и становятся надежной духовной опорой для зарубежных коллег и местных жителей. Вьетнамские полевые госпитали второго уровня зарекомендовали себя с лучшей стороны благодаря своей преданности больным, готовности оказывать поддержку местным больницам и госпиталям первого уровня в выполнении миссии по охране здоровья населения в регионе. Совместные действия народа и армии, такие как пожертвование школьных столов и стульев, озеленение, обследование, лечение, бесплатные лекарства... также оказали положительное влияние, способствуя распространению человеческого духа солдат «голубых касок».
Выполняя международные обязательства и успешно выполнив задачи, солдаты «голубых касок» гордятся тем, что они вносят свой вклад в прославление страны Вьетнам.