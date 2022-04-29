Отношения между Японией и Вьетнамом имеют большой потенциал для сотрудничества

Документальное фото: Днем 24 ноября 2021 года в Токио премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Японии Кисидой Фумио. Фото: ВИА

Вьетнам является второй остановкой премьер-министра Кисиды во время его поездки по трем странам Юго-Восточной Азии и двум странам Европы. В интервью ВИА по этому поводу бывший генеральный секретарь Ассоциации японо-вьетнамской дружбы г-н Рёкити Мотоёси подтвердил, что отношения между Вьетнамом и Японией развиваются очень хорошо.

Г-н Мотоёси сказал: «В последнее время отношения между двумя странами развиваются очень хорошо. В частности, в последние три года лидеры двух стран регулярно посещали друг друга, несмотря на эпидемию COVID-19. В конце 2020 года предшественник г-на Кисиды, бывший премьер-министр Суга Ёсихидэ, выбрал Вьетнам в качестве пункта назначения в своей первой зарубежной поездке после вступления в должность. Визит премьер-министра Кишиды на этот раз проходит менее чем через полгода после того, как премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Японию с официальным визитом в ноябре 2021 года и стал первым иностранным лидером, которого премьер-министр Кисида принял после вступления в должность».

Г-н Мотоёси подчеркнул, что потенциал сотрудничества между двумя странами по-прежнему огромен, особенно в сферах экономики, торговли и сотрудничества в области человеческих ресурсов. Что касается области человеческих ресурсов, г-н Мотоёси сказал, что Япония — страна со стареющим населением, поэтому ей срочно нужно больше иностранных рабочих, в то время как во Вьетнаме много рабочей силы. В настоящее время Вьетнам является страной с наибольшим количеством технических стажеров в Японии. Примечательно, что вьетнамские рабочие производят хорошее впечатление в Японии благодаря своему уму, трудолюбию, усердию и хорошим навыкам. Он сказал, что правительство Японии полностью сняло ограничения на въезд, и число вьетнамских стажеров в этой стране еще больше увеличится.

Являясь юридическим консультантом вьетнамцев в Японии, г-н Мотоёси заявил, что властям и бизнесу двух стран необходимо приложить усилия для улучшения вопросов для дальнейшего повышения качества сотрудничества с человеческими ресурсами между двумя странами. По его словам, основное внимание должно быть уделено качеству обучения стажеров, в том числе обучению японскому языку и необходимым рабочим навыкам для каждой работы. Кроме того, японским предприятиям необходимо улучшить условия труда и создать наилучшие условия труда для вьетнамцев.

«Если мы сможем это сделать, сотрудничество между двумя странами, безусловно, будет развиваться более активно, не только в области человеческих ресурсов, но и во многих других областях», - заявил он.

В 2023 году Япония и Вьетнам отметят 50-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. По словам г-на Мотоёси, между двумя странами, безусловно, будет много обменов и сотрудничества на всех уровнях во многих областях. Это хорошая возможность для народов двух стран укрепить взаимопонимание и в то же время внести более практический вклад в социально-экономическое развитие каждой страны, а такэе в двустороннюю дружбу.

Также в связи с вьетнамско-японским трудовым сотрудничеством в беседе с корреспондентом ВИА г-н Хидэкадзу Мацуда, директор компании GoWell, которая специализируется на оказании помощи иностранцам в Японии в поиске работы, сказал, что после вспышки эпидемии COVID-19 число вьетнамцев, обращающихся в компанию за советом, резко увеличилось и достигло почти 1.900 человек. Он выразил надежду, что в ближайшее время число молодых людей из стран Юго-Восточной Азии, которые завершат обучение в Японии, которые захотят остаться и найти работу в этой стране, будет продолжать увеличиваться, и среди них большое количество составляют молодые специалисты и вьетнамские студенты.

Г-н Мацуда оценил, что из-за строгих правил и требований японских предприятий иностранные студенты наверняка столкнутся со многими трудностями, если захотят работать на этих предприятиях. Таким образом, предстоящая ориентация GoWell заключается в том, чтобы «сосредоточиться на оказании максимально возможной поддержки, чтобы помочь иностранным студентам, в том числе вьетнамским студентам, найти хорошую работу».



